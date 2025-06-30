ВЦИОМ: 56% россиян довольны своей зарплатой

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56% опрошенных россиян заявили, что довольны своей заработной платой, еще 79% удовлетворены основной работой. Это следует из данных опроса аналитического центра ВЦИОМ.

При этом в среднем опрошенные называли зарплату в 120 тысяч рублей как соответствующую для специалиста их квалификации. 92% считают, что материальное положение их семьи "очень хорошее или хорошее".

Аналитики выяснили, что 80% россиян нравится их работа, при этом больше всего они довольны графиком, такой вариант выбрали 43%. Еще 39% отметили коллектив, 28% – расположение работы, 9% – карьерные перспективы.

Телефонный опрос проводился по всей России 24 мая этого года. В нем поучаствовали 1 600 человек старше 18 лет. Среди них работа есть у 994. Предельная погрешность с вероятностью 95% не выше 2,5%.

Между тем HR-эксперт Гарри Мурадян напомнил, что при трудоустройстве необходимо обращать внимание на соответствие обещаний работодателя и содержание договора. Например, обещают удаленный формат работы, но в договоре этого нет, и затем начинаются конфликты, рассказал он.

