Эксперт Мурадян назвал самые важные пункты в договоре при трудоустройстве

23 июня, 16:10Общество
Фото: depositphotos/pressmaster
При трудоустройстве необходимо обращать внимание на соответствие обещаний работодателя и содержание договора. Об этом Москве 24 рассказал HR-эксперт, руководитель международного агентства по подбору персонала Гарри Мурадян.
По его словам, первая проблема – это ненормированный график работы, который может установить работодатель, а также его формат: на месте, удаленный, гибридный.
"Иногда обещают удаленку, а в договоре об этом ни слова, и потом начинаются конфликты", – подчеркнул эксперт.
Эксперт отметил, что при трудоустройстве также необходимо узнать, кто является непосредственным руководителем.
"Важно знать, в каком департаменте предстоит работать и кому подчиняться. Иначе задачи будут наваливаться со всех сторон. И ведь ничего не скажешь, потому что в договоре такие детали не прописаны", – пояснил Мурадян.
Кроме того, не стоит забывать и про другие "ред флаги".
"Где-то сотрудникам запрещают снимать что-либо на телефон, разглашать свою зарплату, а некоторые работодатели накладывают запрет на отношения в трудовом коллективе. Плюс часто встречается такое, что для устройства на работу нужно пройти обучение, – это "развод", – заключил Мурадян.
Ранее HR-специалист рассказал, почему летом затруднительно сменить место работы. По его словам, во многом это связано с тем, что многие уходят в отпуска, в том числе и лица, которые принимают решение о найме сотрудников.