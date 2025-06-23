Эксперт Мурадян назвал самые важные пункты в договоре при трудоустройстве

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При трудоустройстве необходимо обращать внимание на соответствие обещаний работодателя и содержание договора. Об этом Москве 24 рассказал HR-эксперт, руководитель международного агентства по подбору персонала Гарри Мурадян.

По его словам, первая проблема – это ненормированный график работы, который может установить работодатель, а также его формат: на месте, удаленный, гибридный.

"Иногда обещают удаленку, а в договоре об этом ни слова, и потом начинаются конфликты", – подчеркнул эксперт.



Гарри Мурадян HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала За этим идут дополнительные локальные нормативные акты, которые тоже надо подписать. Например, в них прописывается дресс-код, который нужно соблюдать, а нарушение может грозить увольнением. Важно обращать внимание и на положение об отпусках и премировании. Иногда на словах обещают одно, а в документах прописано другое.

Эксперт отметил, что при трудоустройстве также необходимо узнать, кто является непосредственным руководителем.

"Важно знать, в каком департаменте предстоит работать и кому подчиняться. Иначе задачи будут наваливаться со всех сторон. И ведь ничего не скажешь, потому что в договоре такие детали не прописаны", – пояснил Мурадян.

Кроме того, не стоит забывать и про другие "ред флаги".

"Где-то сотрудникам запрещают снимать что-либо на телефон, разглашать свою зарплату, а некоторые работодатели накладывают запрет на отношения в трудовом коллективе. Плюс часто встречается такое, что для устройства на работу нужно пройти обучение, – это "развод", – заключил Мурадян.

Ранее HR-специалист рассказал, почему летом затруднительно сменить место работы. По его словам, во многом это связано с тем, что многие уходят в отпуска, в том числе и лица, которые принимают решение о найме сотрудников.