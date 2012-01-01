Юрист Кофанов назвал главный минус ненормированного графика

В Госдуме призвали решить проблему с переработками среди тех, кто работает ненормированно. Как это планируют сделать и могут ли сотрудники отстаивать свои права уже сейчас, разбиралась Москва 24.

Гибко и справедливо?

В России необходимо навести порядок во всех сферах труда, где предусмотрен ненормированный график. Об этом ТАСС заявил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По словам депутата, работодатели в целом вправе привлекать специалистов к внеурочной работе, но делать это можно лишь в исключительных случаях и не постоянно. К тому же, несмотря на допустимость переработок, важно, чтобы они не превращали рабочий день в удлиненный.

"Часто работодатели злоупотребляют: либо ради экономии, либо чтобы перегрузить работника и он написал заявление об увольнении по собственному", – пояснил он.

Говоря о способах решения проблемы, Нилов напомнил Москве 24, что в законодательстве установлена максимальная продолжительность сверхурочного труда – 120 часов в год. Однако следует также уточнить предельную норму для тех, кто работает по ненормированному графику.





Ярослав Нилов глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Еще важно предусмотреть категории сотрудников, которых нельзя привлекать к переработкам, или тех, которых можно, но только по собственному желанию. То есть механизм должен стать более гибким, в интересах самих людей.

Наконец, поможет и дифференциация системы поощрений, добавил парламентарий. Он напомнил, что сейчас для специалистов с ненормированным графиком предусмотрено три дополнительных дня отпуска. Однако было бы справедливее применять принцип: чем большее переработок, тем дольше отдых.

Труднодоказуемо?

Перечень профессий с ненормированным рабочим графиком устанавливается в каждой компании отдельно. Как правило, в него включают некоторые категории сотрудников в силу их обязанностей, заявила в разговоре с Москвой 24 независимый HR-эксперт Зулия Лоикова.





Зулия Лоикова независимый HR-эксперт В первую очередь это высшее руководство, то есть генеральные, исполнительные директора. Плюс речь идет о работниках, связанных с руководством, – бизнес-ассистентах, секретарях, персональных водителях. И еще, например, это должности, где часты авралы: руководители финансовых и бухгалтерских служб.

"Кроме того, так трудятся специалисты, рабочее время которых невозможно учесть точно. Допустим, врачи, представители творческих профессий", – добавила эксперт.

При ненормированном графике специалистов могут эпизодически привлекать к работе до начала или после окончания рабочего дня. Эти условия всегда прописываются в трудовом договоре или дополнительном соглашении, добавил в разговоре с Москвой 24 юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов.



(привлекать к работе. – Прим. ред.) возможно делать столько, сколько угодно.

Дмитрий Кофанов юрист по трудовому праву Роструд поясняет, что у руководства есть возможность обязывать сотрудников работать ненормированно не чаще двух раз в неделю. Но это не закон, а позиция. Насколько она поддерживается в судах – вопрос. На деле этовозможно делать столько, сколько угодно.

Проблема такого режима работы в том, что доказать злоупотребление со стороны работодателя сложно, пояснил юрист. В частности, специалистам может быть непросто отказаться от переработок или доказать, что они слишком часты.

"Гражданину просто скажут, что он подписывал договор с условием о ненормированном рабочем дне, а значит, осознавал последствия", – отметил Кофанов.

Чтобы защитить себя, эксперт рекомендовал в любом виде зафиксировать просьбу о переработках от руководства. При последующем обращении в суд или трудовую инспекцию это поможет доказать свою точку зрения.