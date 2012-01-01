Юрист Кофанов назвал главный минус ненормированного графика

В Госдуме призвали решить проблему с переработками среди тех, кто работает ненормированно. Как это планируют сделать и могут ли сотрудники отстаивать свои права уже сейчас, разбиралась Москва 24.
Гибко и справедливо?
В России необходимо навести порядок во всех сферах труда, где предусмотрен ненормированный график. Об этом ТАСС заявил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
По словам депутата, работодатели в целом вправе привлекать специалистов к внеурочной работе, но делать это можно лишь в исключительных случаях и не постоянно. К тому же, несмотря на допустимость переработок, важно, чтобы они не превращали рабочий день в удлиненный.
"Часто работодатели злоупотребляют: либо ради экономии, либо чтобы перегрузить работника и он написал заявление об увольнении по собственному", – пояснил он.
Говоря о способах решения проблемы, Нилов напомнил Москве 24, что в законодательстве установлена максимальная продолжительность сверхурочного труда – 120 часов в год. Однако следует также уточнить предельную норму для тех, кто работает по ненормированному графику.
Наконец, поможет и дифференциация системы поощрений, добавил парламентарий. Он напомнил, что сейчас для специалистов с ненормированным графиком предусмотрено три дополнительных дня отпуска. Однако было бы справедливее применять принцип: чем большее переработок, тем дольше отдых.
Труднодоказуемо?
Перечень профессий с ненормированным рабочим графиком устанавливается в каждой компании отдельно. Как правило, в него включают некоторые категории сотрудников в силу их обязанностей, заявила в разговоре с Москвой 24 независимый HR-эксперт Зулия Лоикова.
"Кроме того, так трудятся специалисты, рабочее время которых невозможно учесть точно. Допустим, врачи, представители творческих профессий", – добавила эксперт.
При ненормированном графике специалистов могут эпизодически привлекать к работе до начала или после окончания рабочего дня. Эти условия всегда прописываются в трудовом договоре или дополнительном соглашении, добавил в разговоре с Москвой 24 юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов.
Проблема такого режима работы в том, что доказать злоупотребление со стороны работодателя сложно, пояснил юрист. В частности, специалистам может быть непросто отказаться от переработок или доказать, что они слишком часты.
"Гражданину просто скажут, что он подписывал договор с условием о ненормированном рабочем дне, а значит, осознавал последствия", – отметил Кофанов.
Чтобы защитить себя, эксперт рекомендовал в любом виде зафиксировать просьбу о переработках от руководства. При последующем обращении в суд или трудовую инспекцию это поможет доказать свою точку зрения.