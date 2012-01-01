HR-эксперт Осетрова назвала прогулы самой частой причиной увольнения россиян

В Роскачестве напомнили, что регулярные опоздания могут стать причиной увольнения. Почему еще работодатели могут разорвать трудовой договор и как сотрудники могут это оспорить, разбиралась Москва 24.

Без уважительных причин

Регулярные опоздания на работу могут стать причиной увольнения сотрудника, рассказала RT директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина. Хотя в российском Трудовом кодексе (ТК РФ) и нет статьи, предусматривающей расчет за такое нарушение, появление не вовремя может стать поводом для дисциплинарного взыскания, объяснила эксперт.

"Замечание является наиболее легкой формой дисциплинарного взыскания. Обычно его применяют за небольшие нарушения, которые не повлекли для работодателя серьезных последствий", – пояснила Ганькина.

Выговор – более серьезное наказание, которое, как правило, предусмотрено в случае ущерба компании, объяснила эксперт.





Евгения Ганькина директор департамента организационного развития Роскачества Увольнение – самая суровая форма дисциплинарного взыскания. Работодатель может вынести несколько замечаний или выговоров и на их основании уже оформить увольнение работника.

В таком случае трудовой договор будет разорван на основании пункта 5 статьи 81 ТК РФ – за неоднократное неисполнение работником своих обязанностей без уважительных причин. При этом каждое дисциплинарное взыскание наниматель должен оформлять документально, подчеркнула Ганькина.

Пятно на резюме

В то же время опоздание не входит в число самых распространенных причин для увольнения россиян, уверена HR-эксперт Наталья Осетрова.

"В топе все же прогулы: непоявление вообще или отсутствие на месте более 4 часов без уважительных причин. Также регулярно встречаются истории про приход на работу в состоянии алкогольного опьянения", – рассказала специалист Москве 24.





Наталья Осетрова HR-эксперт Сюда же – увольнения за поведение, которое не соответствует корпоративной этике и культуре. Например, оскорбление сотрудников или проявление агрессии.

В свою очередь, юрист и эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева напомнила, что компрометирующая сотрудника запись вносится в трудовую книжку со ссылкой на конкретный пункт и статью Трудового кодекса.

"И на рынке, естественно, существует предубеждение к таким соискателям", – рассказала специалист в беседе с Москвой 24.

Она подчеркнула, что очистить свое резюме уволенный работник может только в судебном порядке.





Валентина Яковлева юрист Обращаться в госинспекцию труда имеет смысл только в случае, если формально была нарушена процедура. Например, наниматель не запросил у сотрудника объяснение его проступка. Но если работник считает, что его уволили незаконно, такое дело квалифицируется только как индивидуальный трудовой спор, который рассматривает суд.

Если сотрудник выиграет дело, запись в трудовой книжке о причинах увольнения будет скорректирована, указала Яковлева. Но и это может оставить пятно на резюме потенциального соискателя.

"Даже если работнику переквалифицировать увольнение на "по собственному желанию", потенциальные наниматели все равно не пойдут с ним на контакт охотно. Мало того, что он, возможно, плохо работал, так еще и судиться начнет, если его попытаются уволить", – объяснила Яковлева.

Поэтому она рекомендовала запросить у бывшего работодателя дубликат трудовой книжки, в котором не будет отражена история с судебным разбирательством. В то же время удалить что-то из документа, который ведется в электронном формате, уже не получится, предупредила Яковлева.