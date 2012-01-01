Эксперт Яковлева назвала способ наказать работодателя за дискриминацию

Российские соискатели стали в два раза реже сталкиваться с дискриминацией при устройстве на работу. Тем не менее от проблемы до сих пор страдает каждый второй претендент из трех, предупредили эксперты. Как защитить свои права в профессиональной среде, разбиралась Москва 24.

Возраст и дети

За последние 19 лет количество россиян, которые никогда не сталкивались с трудовой дискриминацией, увеличилось почти вдвое, с 18 до 33%. Об этом сообщил РБК со ссылкой на результаты исследования, проведенные сервисом по поиску работы.

В частности, в период с 2006 по 2025 год число тех, к кому относились предвзято из-за возраста, сократилось с 63 до 50%. Та же динамика наблюдается и с точки зрения места жительства – значение снизилось с 29 до 18%, национальности – с 19 до 18% и вероисповедания – с 6 до 4%. Вместе с тем за весь период не изменилась и осталась на уровне 13% доля притеснений на основании семейного положения. Напротив, более частой стала дискриминация по наличию детей: если раньше на проблему обращали внимание 23% респондентов, то теперь на нее жалуются 27%.

При этом чаще всего от претензий из-за наличия детей и по гендерному признаку страдают женщины – 36 и 30% соответственно. Мужчин, в свою очередь, чаще притесняют по семейному положению (15%) и возрасту (53%): 67% претендентов старше 45 лет обратили внимание на то, что работодатели учитывают, сколько лет потенциальному сотруднику.

В целом на сегодняшний день ограничения при трудоустройстве испытывают два специалиста из трех, утверждают аналитики.

Доказать правоту

Россияне защищены от трудовой дискриминации на законодательном уровне, а получить отказ в приеме на работу возможно только на основании деловых качеств. Об этом в разговоре с Москвой 24 заявила эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева.

"То есть в компанию не могут не взять в зависимости от пола, возраста, национальности и так далее. На это должен влиять только профессиональный опыт и уровень образования или квалификации в целом", – подчеркнула эксперт.

При этом Яковлева отметила, что отстоять свои права в случае притеснения сложно из-за отсутствия объективных доказательств. Поэтому в первую очередь нужно попробовать добиться справедливости, направив организации письменное требование с объяснением, с чем связан отказ.

"Тогда ответ обязаны будут предоставить в срок не позднее чем в течение 7 рабочих дней. Но зачастую работодатели не озвучивают реальных причин, по которым отклоняют кандидатуру и ссылаются на недостаток навыков и прочие правомерные обстоятельства", – сказала она.



Валентина Яковлева эксперт по трудовому праву Еще один вариант – записывать собеседование. И здесь важно, чтобы прозвучала фраза: "Мы вас не берем, потому что у вас маленькие дети", например. И надо, чтобы на записи была слышна дата мероприятия и ФИО участников. Без этого потребуется экспертиза.

За трудовую дискриминацию полагается компенсация морального вреда. В среднем ее размер не превышает 10 тысяч рублей, а в Москве может достигать и 30 тысяч, подытожила эксперт.