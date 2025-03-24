РБК: Минтруд назвал профессии, которые будут наиболее востребованы в 2029 году

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Минтруд России составил список самых востребованных специальностей к 2029 году. Об этом со ссылкой на прогноз кадровой потребности на 2024–2029 годы, разработанный ведомством, сообщает РБК.

"Наибольший рост ожидают отрасли по оказанию персональных услуг, обрабатывающее производство, транспортировка и хранение, гостиничный бизнес и общепит, наука, информация и связь, а также здравоохранение", – отметили в Минтруде.

Ведомство также спрогнозировало отрасли, где ожидается снижение спроса на работников. Наибольшее падение прогнозируется в торговле, государственном управлении, энергетике и сельском хозяйстве.

Ранее стало известно, что профессия дворника стала единственной, по которой число открытых вакансий было больше, чем число желающих получить работу. Токари, которые были лидерами прошлого года, переместились на второе место. Также заметен дефицит продавцов и кассиров.

До этого Сергей Собянин сообщал, что центр "Моя работа" на улице Шаболовке уже четыре года помогает жителям столицы становиться предпринимателями и успешно вести бизнес. Сотрудники центра оказывают комплексную поддержку начиная от поиска идеи и создания бизнес-плана, заканчивая юридическими и налоговыми консультациями.

