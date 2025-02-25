Собянин: центр "Моя работа" уже 4 года помогает москвичам успешно вести бизнес

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Центр "Моя работа" на улице Шаболовке уже 4 года помогает жителям столицы стать предпринимателями и успешно вести бизнес. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Сотрудники центра оказывают комплексную поддержку начиная от поиска идеи и создания бизнес-плана, заканчивая юридическими и налоговыми консультациями. Помимо этого, в центре москвичи смогут подготовить документы для открытия ИП или ООО, оформить самозанятость, а также повысить уровень своих профкомпетенций и бизнес-навыков.

Центр насчитывает уже свыше 100 партнеров, в числе которых крупные и известные компании. Кроме того, в этом году на улице Шаболовке также открылся Центр услуг для бизнеса – это помогло расширить возможности для будущих и действующих предпринимателей.

"Самозанятость – удобный формат для тех соискателей, кому важен индивидуальный график работы. Это молодежь, мамы с детьми, люди старшего возраста. Больше половины москвичей, открывших свое дело при помощи специалистов центра, – женщины", – отметил Собянин.

В качестве примера мэр привел историю Екатерины Трегубовой, которой после 18 лет работы в финансовой сфере удалось реализовать свою мечту – проведение иммерсивных экскурсий в Битцевском лесу. Еще одна жительница Москвы Оксана Толстая начала заниматься мыловарением после обучения в центре. Теперь она создает эксклюзивные подарки вместе с дочерью.

В прошлом году в Москве была проведена комплексная экспертиза воздействия 77 нормативных правовых актов на экономику столицы. По результатам этой оценки были внесены изменения, которые позволят бизнесу и городу ежегодно экономить около 500 миллионов рублей.

Между тем объем столичных закупок у малого бизнеса за прошлый год составил примерно 640 миллиардов рублей, что на 52% выше значения 2023 года. Чаще всего Москва приобретала у малого бизнеса медицинские товары, услуги по организации питания и строительные работы.