Более 500 млн руб сэкономит бизнес и бюджет Москвы благодаря экспертизе правовых актов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В прошлом году в Москве была проведена комплексная экспертиза воздействия 77 нормативных правовых актов на экономику столицы. По результатам этой оценки были внесены изменения, которые позволят бизнесу и городу ежегодно экономить около 500 миллионов рублей, заявила заммэра Москвы Мария Багреева.

Проведенная оценка включила в себя документы, регулирующие деятельность в 15 столичных отраслях.

"Больше всего актов пришлось на сферы природопользования, жилищно-коммунального хозяйства, строительства", – отметила Багреева.

При этом сама экспертиза позволяет выявить устаревшие или избыточные требования в нормативной базе города, пояснила она. Одним из наиболее важных нововведений стало облегчение процесса проведения земляных работ при строительстве и реконструкции городских объектов.

Теперь нет необходимости получать ордеры на их выполнение. Кроме того, был усовершенствован механизм мониторинга транспортировки строительного мусора.

Анализ нормативных документов ведется в тесном взаимодействии с представителями бизнеса и экспертного сообщества. В 2024 году специалисты подготовили 265 предложений по внесению изменений в законодательство, что на 22% больше, чем в 2023 году. Примерно половина из них была принята во внимание.

Итоги прошлого года показали, что Москва сохранила свою позицию в высшей группе регионов в рейтинге оценки влияния правовых актов на экономику субъекта.

В 2024-м в столице обновили методологию проведения оценки, что позволило увеличить число проходящих экспертизу нормативных актов, сократить сроки проведения и повысить эффективность оценочных процедур. Это позволило Москве в 2023 году войти в высшую группу рейтинга, а в 2024 году – подтвердить свою лидирующую позицию по этому направлению.