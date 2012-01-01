Собянин больше часа отвечал на вопросы москвичей в прямом эфире

4 декабря Сергей Собянин ответил на вопросы жителей столицы в прямом эфире телеканала Москва 24. Беседа с горожанами продлилась более часа. Какие темы были затронуты и о каких мегапроектах рассказал мэр – в нашем материале.

Развитие общественного транспорта

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Во время общения с Сергеем Собяниным москвичи задали много вопросов о перспективах строительства метро. В частности, горожане спрашивали о развитии Троицкой линии, первые четыре станции которой были открыты в сентябре 2024 года.

По словам Собянина, все ее участки сейчас активно строятся, а отрезок до станции "Коммунарка" может заработать до конца текущего года. Завершение работ на линии до станции "ЗИЛ" запланировано на 2025-й.

Также мэр Москвы рассказал о работах на Рублево-Архангельской линии. Собянин отметил, что здесь все основные мероприятия должны быть завершены в 2026–2027 годах. Объявил он и о планах по строительству Бирюлевской линии, о чем очень давно просили жители.



Сергей Собянин мэр Москвы Сейчас идет активно проектирование, подготовка площадок, инженерных коммуникаций. Я думаю, что где-то к 2030 году, в районе 2030 года, основные работы на этой ветке будут реализованы.

Горожане поинтересовались и обновлением вагонов метро. Собянин подчеркнул, что за последние годы доля современного подвижного состава увеличилась с 13 до 75%.

"Осталось всего лишь 25%. Но это тысячи вагонов, это огромные, колоссальные затраты, огромный труд машиностроителей. Мы планомерно двигаемся к тому, чтобы все вагоны метро были новыми. Постепенно линию за линией переводим на новые вагоны метро", – сказал мэр в прямом эфире.

Несмотря на все сложности, к 2030 году доля новых вагонов должна достигнуть 90%, указал Собянин.

Шла речь и о модернизации подвижного состава на Московских центральных диаметрах. В частности, один из вопросов коснулся поездов на МЦД-3 и МЦД-4. Собянин сообщил, что замена прежних электричек на новые здесь будет закончена в 2025–2026 годах. На первых двух диаметрах уже курсируют современные составы, а в целом поезда МЦД за пять лет с момента открытия перевезли более миллиарда человек, также добавил мэр.

Не забыли спросить и о речных трамвайчиках: по словам Собянина, новые маршруты по Москве-реке будут открываться ежегодно.

Объявил мэр и о планах по развитию рельсовых трамваев. В частности, в скором времени должны открыться маршруты по Рижской площади, от проспекта Сахарова до Площади трех вокзалов и Чистых прудов.

Также москвичей волновал вопрос такси. Мэр подчеркнул, что в этой сфере нужен жесткий контроль, при этом ее развитие разгружает дороги. Одна машина такси заменяет до шести личных авто, объяснил глава города.

Упомянул он и о планах по развитию высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом. По словам Собянина, с ее введением пассажиропоток на этом направлении вырастет в 4–5 раз, а время на дорогу сократится вдвое. Ранее сообщалось, что первый участок ВСМ планируют ввести в эксплуатацию в 2026–2027 годах.

Социальная сфера

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Мэр Москвы ответил на множество вопросов, связанных с развитием столичного здравоохранения. В частности, речь шла о программе реконструкции поликлиник. По словам Собянина, она будет завершена на 99% уже в 2025 году.

При этом он отметил, что вся работа должна была пройти в один этап, но необходимость во втором возникла сама собой. В результате к 200 поликлиникам, где изначально запланировали работы, добавили еще 140.





Сергей Собянин мэр Москвы Мы 200 поликлиник наметили себе – те, что были в ветхом состоянии, и решили их реконструировать. Когда начали подходить к завершению программы, то вдруг поняли, что те поликлиники, которые казались годными, на этом фоне сильно просели.

Однако с завершением программы модернизация не закончится: город продолжит совершенствовать амбулаторное обслуживание, добавил Собянин.

Также мэр ответил на вопросы о флагманских центрах, назвав их высокотехнологичным ядром, где сосредоточены диагностические и операционные мощности. К 2030 году все столичные больницы должны стать суперсовременными, рассказал он о поставленной задаче.

Спрашивали Собянина и о модернизации женских консультаций. По словам мэра, многие такие учреждения все еще работают на первых этажах жилых домов, в этих условиях оказать первоклассную помощь очень сложно. Поэтому власти приняли решение о создании центров женского здоровья на базе многофункциональных клиник, отметил глава города.

Кроме того, Собянина спрашивали о новых детских садах и школах. Мэр подчеркнул, что многие объекты находятся в высокой стадии готовности и планируют открыть свои двери в ближайшее время.

При этом вопросы касались не только развития социальных объектов, но и трудоустройства. По словам Собянина, в столице создано рекордное число вакансий – около полумиллиона, из которых 70% относятся к рабочим специальностям. Однако они остаются без отклика, отметил мэр. Чтобы восполнить дефицит кадров, власти увеличили число мест в колледжах почти до 500 тысяч, добавил он.

Строительные проекты

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин в прямом эфире объявил о планах провести следующие этапы программы реновации: если раньше она затрагивала пятиэтажки, то теперь в нее планируют включить старые многоэтажные дома. Чтобы это реализовать, в городе необходимо оставлять заделы под будущее строительство, отметил мэр.





Сергей Собянин мэр Москвы Девятиэтажки – панельки – они по своему качеству порой еще хуже, чем хрущевки. Они точно будут через какое-то время аварийными. Поэтому под них надо оставлять заделы, чтобы, закончив эту программу, переходить к следующей и постепенно-постепенно реновировать следующие и следующие жилые фонды.

Спросили Собянина и о еще одном мегапроекте – грандиозном обновлении спорткомплекса "Олимпийский". Мэр Москвы обратил внимание, что объем работ на объекте составляет больше 800 тысяч квадратных метров и аналогов такой площадке нет как в России, так и в Европе. По его словам, комплекс может открыться в 2026 – начале 2027 года.

Собянин поделился деталями и о ходе строительства пешеходного моста в Нагатинском затоне. Вероятно, по нему уже можно будет прогуляться в январе 2025 года, отметил он.

Также глава города раскрыл планы о создании в Москве еще примерно 10 новых деловых центров. Они станут сосредоточением новых рабочих мест, а чтобы до них было комфортно добраться, будут строиться транспортно-пересадочные узлы, подчеркнул Собянин.

Москва и СВО

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Столица должна сделать все, чтобы помочь бойцам в зоне проведения специальной военной операции, подчеркнул Сергей Собянин. При этом город занимается и их адаптацией в мирной жизни, для чего на Беговой для этого открыт единый центр по работе с участниками СВО. Здесь военнослужащим оказывают не только всю необходимую юридическую и психологическую поддержку, но и помогают в трудоустройстве.

Также Собянин заявил о планах по сотрудничеству с городами-побратимами Донецком и Луганском.





Сергей Собянин мэр Москвы Мы восстанавливаем школы, детские сады, дома, улицы, благоустраиваем города, восстанавливаем инженерные системы. Будем помогать нашим побратимам восстанавливать нормальную, мирную жизнь.

Кроме того, столичные специалисты помогают Донецку и Луганску пройти зиму: для этого созданы специальные большие аварийные бригады.

В целом же Собянин подчеркнул во время эфира, что Москва продолжает развиваться, даже несмотря на санкционное давление.





Сергей Собянин мэр Москвы Общая идеология заключается в том, что Москва должна быть лучшим городом Земли, поэтому у нас должно быть все лучшее: и метро лучшее, и дороги лучшие, и экология самая лучшая, и доступное образование лучшее, и здравоохранение самое лучшее в мире.

По словам Собянина, главные задачи на 2024 год в целом были решены благодаря труду миллионов жителей столицы. Развитие города продолжится по плану, "несмотря на происки врагов", отметил мэр города.