Собянин сообщил о росте пассажиропотока в такси Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичные такси перевозят примерно столько же пассажиров, сколько и пригородные электрички. Об этом сообщил Сергей Собянин в эфире телеканала Москва 24.

По словам мэра, количество такси в городе значительно увеличивается.

"Это замечательно, потому что каждое такси убирает с улицы 3–4, а то и 6 просто личных авто, заменяет их. Если бы не было такси, то улицы Москвы были бы еще в большей степени забиты личными машинами", – сказал Собянин.

Он также подчеркнул, что с 1 марта вводится обязательная аттестация всех водителей такси. Контроль за такси уже позволил уменьшить количество ДТП.

"Я считаю, что контроль должен быть, и контроль достаточно жесткий: и на линии, и с точки зрения создания специализированных платформ, которые созданы в Москве для того, чтобы контролировать прохождение медосмотров, выполнение правил дорожного движения и так далее", – добавил градоначальник.

При этом, отметил Собянин, современные сервисы такси "белые и пушистые" в сравнении с "бомбилами" нулевых.

Ранее в приложениях агрегаторов такси предложили ввести тревожную кнопку для защиты пассажира от действий водителя. Депутаты Госдумы направили руководству МВД соответствующее предложение. По словам авторов инициативы, в 2024 году число сообщений в СМИ о конфликтах в такси выросло на 25%.