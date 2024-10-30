Госдума поручила ФАС провести проверку цен на "детские" тарифы такси

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ проверит обоснованность цен на "детские" тарифы такси. С соответствующим предложением к главе ведомства обратился вице-спикер Госдумы Борис Чернышов от партии ЛДПР.

Политик указал, что разница в стоимости одного и того же маршрута на тарифах "детский" и "эконом" может исчисляться сотнями рублей. Как отметил парламентарий, такая ситуация вызывает серьезные вопросы.

"Подобные издержки должен взять на себя либо таксопарк, либо агрегатор такси, например, за счет установления нулевой комиссии агрегатора для "детских" тарифов", – приводит слова Чернышова РИА Новости.

Депутат подчеркнул, что такой подход не только создаст более справедливую систему, но и позволит сделать поездки для водителей более выгодными, а также сократить ценовую нагрузку на родителей.

Между тем с 25 октября в Москве увеличилась стоимость поездок на такси на 3–4%. Теперь цена за километр пути и минуты в "Яндекс Go" в тарифе "комфорт" выросла на 25% – с 12 до 15 рублей.

Кроме того, в цену подачи машины включили не 2 километра и 6 минут, как раньше, а 1 километр и 3 минуты пути. При этом минута ожидания выросла с 13 до 15 рублей. Однако некоторые эксперты считают, что рост стоимости на поездки может достигнуть 30%.