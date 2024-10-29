Доступ к услуге "Социальное такси" теперь можно получить на mos.ru

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Жителям столицы с ограниченными возможностями стало легче получить доступ к социальному такси, передает портал мэра и правительства Москвы.

Социальное такси необходимо маломобильным жителям в их повседневной жизни, в том числе чтобы поехать по рабочим или учебным делам, добраться до медицинских, спортивных и культурных учреждений, а также в аэропорты, на вокзалы и до социально-реабилитационных организаций Москвы и Московской области.

Водители социального такси прошли специальное обучение и знают, как оказать первую помощь, помочь с посадкой и высадкой, разместить багаж или собаку-поводыря и зафиксировать кресло-коляску.

"Социальное такси помогает маломобильным пассажирам с комфортом передвигаться по Москве. В парке службы есть современные автобусы, микроавтобусы и легковые автомобили. Транспорт оборудован специальными подъемниками", – отметил вице-мэр Максим Ликсутов.

Воспользоваться социальным такси могут лица с регистрацией по месту жительства в Москве и правом на льготы, включая детей с инвалидностью, взрослых с инвалидностью I группы, а также граждан с инвалидностью II, III группы с поражениями опорно-двигательного аппарата, и с инвалидностью II группы по зрению. Помимо этого, социальное такси доступно для людей старше 80 лет с любой группой инвалидности, а также инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны.

Заявки на вызов социального такси можно подать как индивидуально, так и коллективно. Чтобы вызвать машину, житель должен находиться в реестре получателей услуг "Социальное такси". Подать заявление на регистрацию в реестре можно онлайн, для этого необходимо иметь учетную запись на портале mos.ru не ниже стандартной. Далее в каталоге нужно перейти в раздел "Транспорт" и выбрать подраздел "Такси". Процедура займет 10 рабочих дней.

После регистрации социальное такси можно вызвать в мобильных приложениях "Московский транспорт" и "Социальное такси", при этом для разовой поездки заказать автомобиль нужно минимум за 24 часа. Тариф по индивидуальным заявкам в пределах столицы составляет 210 рублей в час, за пределами Москвы – 420 рублей в час.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил разрешить передвигаться по выделенным полосам автомобилям инвалидов. В частности, он хочет, чтобы ездить по выделенкам могли транспортные средства, управляемые инвалидами I группы, перевозящие таких инвалидов, а также инвалидов с детства и детей-инвалидов.