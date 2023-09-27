В Москве подготовили 330 собак-проводников для помощи маломобильным пассажирам

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Для помощи маломобильным пассажирам общественного транспорта в Москве подготовили 330 собак-проводников. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"330 собак-проводников мы подготовили для помощи маломобильным пассажирам. А до конца года обучение пройдут еще 20 четвероногих помощников", – говорится в сообщении.

Столичный Дептранс помогает Российской школе подготовки собак-проводников ВОС в обучении животных для сопровождения слабовидящих и незрячих пассажиров метро с 2014 года. Контроль за подготовкой животных осуществляется Центром обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП).

За несколько дней обучения собаки адаптируются к шуму и большому количеству людей в метро. Они учатся ориентироваться в подземке, проходить через турникеты, спускаться и подниматься на эскалаторе, а также подавать хозяину упавшие вещи.

"Собаки-проводники очень важны для пассажиров. Животные проходят практическую подготовку в Московском метрополитене, чтобы их хозяева могли чувствовать себя комфортно", – сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ранее в столице для слабовидящих и незрячих людей адаптировали карту москвича. Теперь на карту шрифтом Брайля нанесена не только надпись "СКМ", что расшифровывается как "социальная карта москвича", но и номер, серия, срок ее действия, а также телефон горячей линии.

