Более 100 тыс москвичей воспользовались социальным такси с начала года – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

С начала 2023 года услугами столичной службы "Социальное такси" воспользовались более 100 тысяч человек. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Служба работает в городе с 2017 года и пользуется высоким спросом среди жителей столицы.

"Она помогает маломобильным пассажирам добираться до важных мест: больниц, образовательных учреждений, аэропортов, вокзалов, а также отправиться на различные экскурсии в рамках коллективных поездок", – написал мэр в своем телеграм-канале.

Особенность транспорта заключается в том, что его водители умеют оказывать первую доврачебную помощь, осуществлять высадку и посадку маломобильных пассажиров и фиксировать коляски.

Оформить заявку на предоставление социального транспорта можно по телефону +7 (495) 951-12-21 в период с 08:00 до 20:00, по электронной почте zakaz.ssp@mosgortrans.ru, а также через приложения "Московский транспорт" и "Социальное такси".

Ранее Собянин сообщил, что все дома по программе реновации строят в Москве с учетом безбарьерной среды. Квартиры для маломобильных москвичей планируют на нижних этажах, а входы в подъезды строят на уровне с землей, чтобы избежать перепадов.



Все дома по программе реновации строятся с учетом безбарьерной среды – Собянин