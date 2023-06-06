В МГД заявили, что поддержка ассистивных технологий улучшит реабилитацию инвалидов

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Столица оказывает поддержку компаниям, которые разрабатывают ассистивные технологии, что поможет вывести работу по реабилитации и адаптации граждан с инвалидностью на новый уровень. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на депутата Московской городской думы Людмилу Гусеву.

"Это большая работа в развитии технологий, которые помогают в медицинской реабилитации, создании условий, необходимых маломобильному человеку, чтобы выйти из дома, отправиться на учебу, работу, по делам – самому или с посторонней помощью. Разработки московских стартапов создают такие возможности", – рассказала парламентарий.



Гусева добавила, что компании занимаются созданием различных проектов по ассистивным технологиям, а экосистема поддержки инновационных разработок, созданная по поручению Сергея Собянина, позволяет вести им более интенсивную работу в данном секторе.

По ее словам, свои проекты столичные компании и предприниматели продемонстрировали во время проведения первого в РФ "Технологического конкурса" по данным технологиям.

"Участники показали интереснейшие разработки и технологии, которые помогут незрячим ориентироваться в городе, и виртуальную среду для медицинских тренажеров, и узлы для биоэлектрических протезов. Каждая из подобных разработок – это шаг к улучшению качества жизни человека с инвалидностью, важно поддерживать все направления разработок в этой сфере", – подчеркнула она.

В конкурсе в том числе присутствовал элемент соревнования, что создает конкуренцию, рассказала Гусева.

"Поддерживать такие форматы Москва должна и в будущем", – резюмировала депутат.

Ранее Сергей Собянин сообщал, что в финал первого "Технологического конкурса" вышли 20 проектов, некоторые из них уже получили предложения от крупных партнеров.

Так, компания "Моторика" предложила сотрудничество студентам МЭИ. Они представили технологию Sutura, которая создает виртуальную среду, имитирующую движения пациента. Она поможет практиковаться в использовании протеза на медицинских тренажерах, уточнил мэр.



Собянин подвел итоги первого конкурса по ассистивным технологиям