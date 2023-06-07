Собянин открыл Симуляционный центр обучения навыкам профессионального ухода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл в Южнопортовом районе Симуляционный центр, в котором будут обучать навыкам профессионального ухода. Он поздравил социальных работников столицы с профессиональным праздником, который отмечается 8 июня.

"Поздравляю с новым симуляционным центром. Такой центр единственный в России, где можно получить хорошие практические навыки по уходу за тяжелобольными. Так что я думаю, что это еще повысит качество ухода за москвичами", – сказал градоначальник.

Также Собянин вручил благодарности отличившимся соцработникам. Он отметил, что профессия, которую они выбрали, благородная, а в их помощи, уходе и теплом отношении нуждаются сотни тысяч жителей столицы.

По информации пресс-службы мэра и правительства Москвы, площадь центра – более 1 тысячи квадратных метров, внутри пять тематических зон. Первая связана с обучением индивидуальному подбору технических средств реабилитации. Во второй отрабатываются навыки проведения гигиенических процедур маломобильным гражданам.

Третья направлена на отработку манипуляций по уходу в условиях комнаты геронтологического центра или городской квартиры, которая адаптирована для маломобильных граждан. В четвертой учат оказывать первую помощь, правилам пожарной безопасности, безопасности при предоставлении ухода. Пятая связана с развитием эмпатии.

Отмечается, что обучение будет проходить по программе профессионального обучения для помощников по уходу и сиделок и по программе повышения квалификации. Также планируются тренинги.

Каждый день центр сможет принимать от 100 до 130 человек. В нем ждут социальных работников, участников проекта "Школа родственного ухода", сотрудников социальных домов и геронтологических центров, уточнили в пресс-службе.

Добавляется, что с 2021 года столичные власти модернизируют бывшие психоневрологических интернаты, создавая в них социальные дома. Так учреждения становятся более открытыми и дружелюбными.

Ранее в городской клинической онкологической больнице № 1 заработало отделение радионуклидной терапии. Специализация отделения – опухоли шеи, головы и щитовидной железы.

До этого Собянин рассказал, что для онкобольных в крупнейших стационарах организовали многопрофильные онкологические центры. Теперь в одном месте доступны диагностика, хирургическое лечение, лекарственная терапия, диспансерное наблюдение и другое.

Собянин открыл уникальный хирургический тренинг-центр в ГКБ им. Ворохобова