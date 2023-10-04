Около 3,3 млн раз граждане воспользовались "Социальным такси" в Москве с 2017 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Порядка 3,3 миллиона раз маломобильные пассажиры в Москве воспользовались "Социальным такси" с 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Заммэра Максим Ликсутов рассказал, что с помощью данного сервиса маломобильные горожане добираются до работы, дома, поликлиник, культурных центров, аэропортов и ​​вокзалов.

Автопарк "Социального такси" уже насчитывает свыше 180 машин для индивидуальной и коллективной перевозки.

Ликсутов добавил, что сейчас создается такая инфраструктура, чтобы каждому пассажиру было удобно передвигаться по городу. Комфорт в пути "Социального такси" обеспечивают подготовленные водители. В команде уже свыше 170 специалистов.

Заказать транспорт маломобильный гражданин может в мобильных приложениях "Московский транспорт" и "Социальное такси", которые доступны для скачивания в App Store и Google Play. Также заказ можно оформить по телефону 8 (495) 951-12-21 или по электронной почте zakaz.ssp@mosgortrans.ru.

Ранее сообщалось, что для помощи маломобильным пассажирам общественного транспорта в Москве подготовили 330 собак-проводников. До конца года обучение пройдут еще 20 четвероногих помощников.

Животных учат сопровождать слабовидящих и незрячих пассажиров метро с 2014 года. За несколько обучающих дней собаки адаптируются к шуму и большому количеству людей в метро. Они учатся ориентироваться в подземке, проходить через турникеты, спускаться и подниматься на эскалаторе, а также подавать хозяину упавшие вещи.

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