Депутат Нилов предложил разрешить автомобилям инвалидов ездить по выделенкам

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Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил разрешить передвигаться по выделенным полосам автомобилям инвалидов, передает RT.

С предложением внести изменения в правила дорожного движения он обратился к министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву и министру транспорта России Роману Старовойту.

В частности, он хочет, чтобы ездить по выделенкам могли транспортные средства, управляемые инвалидами первой группы, перевозящие таких инвалидов, а также инвалидов с детства и (или) детей-инвалидов.

Нилов напомнил, что в пункте 18.2 ПДД перечислены категории транспортных средств, которым разрешается движение и остановка по полосе для маршрутных транспортных средств. Это школьные автобусы и легковое такси. При этом в данном перечне отсутствуют любые категории ТС, используемых для перевозки инвалидов.

"С учетом того, что выделенные полосы позволяют пассажирам сократить время в пути, избегая дорожных заторов и пробок, представляется целесообразным и справедливым распространить подобный льготный режим передвижения и на граждан с инвалидностью", – подчеркнул депутат.

Он отметил, что транспортное средство следует внести в государственную информационную систему "Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере" и обозначить знаком "Инвалид".

Парламентарий уверен, что практическая реализация этой инициативы позволит расширить гражданам с инвалидностью транспортную доступность лечебных, социальных, образовательных и прочих учреждений, необходимых для полноценной жизни и социализации в обществе.

Ранее группа депутатов фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который предлагает полностью компенсировать стоимость ОСАГО для инвалидов. Согласно документу, инвалидам I группы или их законным представителям предлагается компенсация в размере 100% от уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования, инвалидам II и III групп – в размере 50%.

Такая мера нужна, чтобы смягчить финансовое бремя, учитывая рост стоимости ОСАГО и значимость транспортного средства для инвалидов I группы и детей-инвалидов, которые нуждаются в этом по медицинским показаниям.