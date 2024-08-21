В ГД внесен проект о компенсации полной стоимости ОСАГО для инвалидов I группы

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Группа депутатов фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который предлагает полностью компенсировать стоимость ОСАГО для инвалидов I группы и детей-инвалидов или их законных представителей, имеющих транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, сообщает РИА Новости.

Согласно документу, инвалидам I группы или их законным представителям предлагается компенсация в размере 100% от уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования, инвалидам II и III групп – в размере 50%.

Такая мера нужна, чтобы смягчить финансовое бремя, учитывая рост стоимости ОСАГО и значимость транспортного средства для инвалидов I группы и детей-инвалидов, которые нуждаются в этом по медицинским показаниям.

В мае правительство РФ поддержало законопроект об увеличении страхового возмещения в рамках ОСАГО с 100 до 200 тысяч рублей, если оформление документов об аварии происходит без участия полицейских.

