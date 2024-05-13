Кабмин поддержал законопроект об увеличении страхового возмещения в рамках ОСАГО

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Кабмин РФ поддержал законопроект об увеличении страхового возмещения в рамках ОСАГО со 100 до 200 тысяч рублей, если оформление документов об аварии происходит без участия полицейских. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на копию проекта.

Законопроектом предлагается увеличение страхового возмещения пострадавшему в счет возмещения ущерба, причиненного его транспорту. Как указано в документе, реализация предлагаемых положений должна сопровождаться расширением доступа страховщиков, осуществляющих ОСАГО, к документам и информации, связанным с наступлением страхового случая и необходимым для решения вопроса об осуществлении страхового возмещения.

Авторы проекта заключения прокомментировали, что оформление документов о ДТП без участия полицейских несет повышенный риск совершения мошеннических действий в отношении страховщика, осуществляющего ОСАГО, что приведет к убыточности страховой отрасли и снижению экономической заинтересованности страховщиков в реализации ОСАГО.

Они подчеркнули, что во время проводимого ЦБ РФ мониторинга региональных рисков недобросовестных действий в рамках ОСАГО установлено, что с наибольшей долей аварий, документы по которым оформлялись без участия сотрудников полиции, наиболее выражены показатели, косвенно говорящие о значительном количестве недобросовестных действий в отношении страховщиков.

Ранее автоэксперт Максим Кадаков заявил о необходимости увеличения числа допустимых ошибок при сдаче экзамена на права. Он уточнил, что процент сдающих с первого раза слишком низок, и у человека появится возможность все же сдать экзамен. Кадаков считает, что на безопасность движения это никак не повлияет.