В Госдуме предложили на обязательном уровне устанавливать видеорегистраторы в такси

Фото: 123RF/sutichak

Обязательную установку видеорегистраторов в салонах такси для обеспечения безопасности пассажиров и водителей предложил депутат Госдумы от партии ЛДПР Евгений Макаров.

Предложение внесено в связи с убийством женщины-таксиста в челябинском Коркине. По словам Макарова, причиной подобных происшествий является отсутствие видеорегистраторов в салонах такси.

"Такая норма будет действовать с 1 ноября в дружественной нам Белоруссии. И мы считаем, что эта норма должна стать одной из основ, в том числе системы безопасного города", – цитирует депутата РИА Новости.

ЛДПР планирует добиваться принятия поправок в закон "О легковом такси" для обязательного введения процедуры по установке видеофиксации в салонах такси по всей России. Документ будет подготовлен партией к концу недели. Позже его внесут на рассмотрение в ГД.

Убийство женщины-таксиста произошло 23 октября. Ее тело было найдено в автомобиле с ножевыми ранениями. Спустя некоторое время был задержан 17-летний подозреваемый. Позже суд постановил арестовать его на два месяца.

По версии следствия, между погибшей и подростком, который заказал такси, мог произойти конфликт. В результате ссоры последний не менее четырех раз ударил женщину ножом в грудь.

Инцидент стал причиной народного схода жителей Коркина, которые оказались возмущены проблемой "противоправного поведения цыган, проживающих в городе". Во время схода 58-летний местный житель выстрелил из огнестрельного оружия в 37-летнего и 29-летнего мужчин. Его оперативно задержали правоохранители, им оказался глава цыганской диаспоры, его арестовали.

В результате следователи завели уголовные дела об убийстве женщины, а также о покушении на убийство жителей Коркина лицами из цыганской диаспоры.