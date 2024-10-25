25 октября, 12:51Происшествия
Задержанным после стрельбы в Коркине оказался глава цыганской диаспоры
Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Челябинской области"
Мужчина, задержанный по подозрению в покушении на убийство двух лиц в Коркине Челябинской области, оказался главой цыганской диаспоры, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.
Следствие показало видео задержания 58-летнего местного жителя. На кадрах силовики входят в трехэтажный кирпичный дом, где находился мужчина, зачитывают постановление о возбуждении уголовного дела и обстоятельствах совершения преступления. Затем следуют кадры допроса.
Во время схода 58-летний местный житель выстрелил из огнестрельного оружия в 37-летнего и 29-летнего мужчин, находящихся вблизи указанного места. Мужчину оперативно задержали. Против него возбудили уголовное дело о покушении на убийство.
Женщину-таксиста убили вечером 23 октября. В машине, которая стояла рядом с домом № 1 на улице Ватутина, обнаружили ее тело с ножевыми ранениями. В связи с этим было возбуждено дело по статье об убийстве. Спустя некоторое время был задержан 17-летний подозреваемый.
Следователи предположили, что между погибшей и подростком, который заказал такси, чтобы добраться до дома, произошел конфликт, в ходе которого последний не менее четырех раз ударил таксиста ножом в грудь. У женщины осталось двое несовершеннолетних детей.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин "в связи с широким общественным резонансом" поручил передать это дело в главное СУ СК.