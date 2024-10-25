Установлены создатели телеграм-канала, где публиковались призывы к беспорядкам в Коркине

Фото: телеграм-канал SHOT

Полиция и управление ФСБ по Челябинской области установили создателя и администратора телеграм-канала, в котором распространялась информация с призывами к жителям Коркина участвовать в беспорядках, сообщает ТАСС.

Сам канал заблокировали, а его администраторам вынесли предостережение о недопустимости правонарушений.

"Реализуется комплекс мер, направленных на предотвращение противоправного поведения граждан в дальнейшем", – говорится в сообщении.

Народный сход жителей города Коркино произошел накануне после резонансного убийства 40-летней женщины-таксиста. Жители были возмущены проблемой "противоправного поведения цыган, проживающих в городе".

Во время схода 58-летний местный житель выстрелил из огнестрельного оружия в 37-летнего и 29-летнего мужчин, находящихся вблизи указанного места. Мужчину оперативно задержали.

Убийство женщины, которая занималась частным извозом в Коркине, произошло вечером 23 октября. В машине, которая стояла рядом с домом № 1 на улице Ватутина, обнаружили тело женщины с ножевыми ранениями. В связи с этим было возбуждено дело по статье об убийстве. Спустя некоторое время был задержан 17-летний подозреваемый в убийстве женщины.

Следователи предположили, что между погибшей и подростком, который заказал такси, чтобы добраться до дома, произошел конфликт, в ходе которого последний не менее четырех раз ударил таксиста ножом в грудь. Отмечается, что у женщины осталось двое несовершеннолетних детей.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин "в связи с широким общественным резонансом" поручил передать это дело в главное следственное управление СК.