Подозреваемый в убийстве женщины-таксиста задержан в Челябинской области

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Челябинской области"

Задержан 17-летний подозреваемый в убийстве 40-летней женщины, которая осуществляла частный извоз в городе Коркино Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Инцидент произошел вечером 23 октября. По данным ведомства, в машине, которая стояла рядом с домом № 1 на улице Ватутина было обнаружено тело женщины с ножевыми ранениями. В связи с этим было возбуждено дело по статье об убийстве.

Следователи предположили, что между погибшей и подростком, который заказал такси, чтобы добраться до дома, произошел конфликт, в ходе которого последний не менее 4 раз ударил женщину ножом в грудь.

В ближайшее время сотрудники регионального СК предъявят задержанному обвинение. Также будет решен вопрос о его аресте. Ход расследования дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства, уточнили в пресс-службе СК РФ.

Глава Коркинского муниципального округа Наталья Лощинина пообещала оказать всю необходимую помощь семье погибшей. Она сообщила на своей странице в соцсети "ВКонтакте", что у женщины осталось двое несовершеннолетних детей.

В свою очередь, губернатор Челябинской области Алексей Текслер уже был проинформирован о происшествии. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, по его приказу для координации действий органов госвласти и местного самоуправления в Коркине направились заместители главы региона Алексей Фартыгин и Роман Воллерт.

"Оказывается максимальная помощь и содействие правоохранительным органам. На месте работают сотрудники ГУ МВД по Челябинской области, подразделения сил специального назначения Росгвардии", – сказано в сообщении.

Ранее подростка задержали в Железногорске Красноярского края по подозрению в убийстве женщины-опекуна. В отношении молодого человека завели уголовное дело об убийстве. Следствие выяснило, что 15-летний юноша проживал в приемной семье с 54-летней женщиной.

