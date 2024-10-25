Семья убитой в Коркине женщины получит материальную помощь

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Семье женщины-таксиста, которую убили в Коркинском муниципальном округе Челябинской области, выплатят материальную помощь, сообщает пресс-служба министерства социальных отношений региона.

По информации ведомства, к ситуации в Коркине по поручению губернатора региона Алексея Текслера подключилось министерство социальных отношений. С семьей погибшей на постоянной связи находятся соцслужбы региона, в случае их согласия им окажут помощь сотрудники службы экстренной психологической поддержки областного центра "Семья".

Между тем глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин "в связи с широким общественным резонансом" поручил передать это дело в главное следственное управление СК "для организации наиболее полного, тщательного, объективного расследования", передает пресс-служба ведомства.

Резонансное убийство 40-летней женщины, которая осуществляла частный извоз в Коркине, произошло вечером 23 октября. Ее тело было найдено в автомобиле с ножевыми ранениями. По факту случившегося заведено дело по статье об убийстве. Спустя некоторое время был задержан 17-летний подозреваемый в убийстве женщины.

Следователи предположили, что между погибшей и подростком, который заказал такси, чтобы добраться до дома, произошел конфликт, в ходе которого последний не менее четырех раз ударил таксиста ножом в грудь. Отмечается, что у женщины осталось двое несовершеннолетних детей.

После инцидента произошел народный сход жителей Коркина. Местные были возмущены проблемой "противоправного поведения цыган, проживающих в городе". Во время схода 58-летний местный житель, находясь в доме 66 по Троицкой улице, выстрелил из огнестрельного оружия в 37-летнего и 29-летнего мужчин, находящихся вблизи указанного места. Мужчину оперативно задержали правоохранители.

В результате следователи завели уголовные дела об убийстве женщины, а также о покушении на убийство жителей города Коркино лицами из цыганской диаспоры. Глава СК также поручил в ходе расследования "дать оценку достаточности принимаемых уполномоченными органами мер по профилактике преступлений среди лиц цыганской диаспоры на территории города".