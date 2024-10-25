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25 октября, 15:00

Происшествия

Подозреваемый в убийстве женщины-таксиста в Коркине арестован на два месяца

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Челябинской области"

Подозреваемый в убийстве женщины-таксиста в челябинском Коркине арестован, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

"Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 24 декабря 2024 года", – говорится в сообщении.

Убийство 40-летней женщины произошло вечером 23 октября. Ее тело было найдено в автомобиле с ножевыми ранениями. Спустя некоторое время был задержан 17-летний подозреваемый.

По версии следствия, между погибшей и подростком, который заказал такси, мог произойти конфликт. В результате ссоры последний не менее четырех раз ударил женщину ножом в грудь.

Инцидент стал причиной народного схода жителей Коркина, которые оказались возмущены проблемой "противоправного поведения цыган, проживающих в городе". Во время схода 58-летний местный житель, находясь в доме 66 по Троицкой улице, выстрелил из огнестрельного оружия в 37-летнего и 29-летнего мужчин. Его оперативно задержали правоохранители, им оказался глава цыганской диаспоры.

В результате следователи завели уголовные дела об убийстве женщины, а также о покушении на убийство жителей города Коркино лицами из цыганской диаспоры. Глава СК Александр Бастрыкин также поручил в ходе расследования "дать оценку достаточности принимаемых уполномоченными органами мер по профилактике преступлений среди лиц цыганской диаспоры на территории города".

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