Отец подозреваемого в убийстве женщины в Коркине рассказал, что его сын глухонемой

Фото: телеграм-канал SHOT

Подозреваемый в убийстве женщины в Коркине подросток глухонемой, рассказал в беседе с SHOT его отец.

По словам собеседника журналистов, он лично привез сына в отдел полиции. Его сын понесет наказание в соответствии с российскими законами, если следователи докажут его вину, подчеркнул мужчина. СМИ выяснили, что подозреваемого зовут Егор. Избирать ему меру пресечения планируется в ближайшее время. К настоящему моменту следователи допросили его 19-летнего брата Марселя.

При этом, по мнению отца подозреваемого, подросток не причастен к произошедшему. Мужчина признал, что его сын ехал в такси, которое вела убитая женщина, но предположил, что в салон по пути мог подсесть другой человек.

"Как ребенок вступить мог в конфликт с женщиной? Я этого не могу понять. Он постоянно ездит домой из коррекционной школы в Челябинске на такси, отсюда я сам его отправляю, вижу, как едет. Никогда в жизни не было никакого конфликта с этим ребенком, в школе у него хорошие характеристики. У меня версия такая в голове, что к нему в такси мог кто-то подсесть", – цитирует отца подростка телеканал "360".

Мужчина обратился к следователям с призывом найти настоящего преступника и пообещал оказать сотрудникам правоохранительных органов всю необходимую помощь. По словам отца подозреваемого, он хочет "только справедливости". Он также поделился мнением, что положением его сына мог кто-то воспользоваться.

Отец подозреваемого заметил, что в результате погромов пострадали люди, которые не имели отношения к этому делу. Он пояснил, что представители цыганской диаспоры открыли огонь в связи с тем, что оказались вынуждены защищать свои дома.

"У нас дети учатся в школах, как они туда будут заходить? Надо во всем разобраться. В городе такое происходит, что это на меня давит. Мне звонят разные кланы и спрашивают, почему они должны страдать. Город никто покидать не станет, а свою справедливость будем доказывать до конца", – подчеркнул собеседник журналистов.

Резонансное убийство 40-летней женщины-таксиста произошло вечером 23 октября. Ее тело было найдено в автомобиле с ножевыми ранениями. Спустя некоторое время был задержан 17-летний подозреваемый.

По версии следствия, между погибшей и подростком, который заказал такси, чтобы добраться до дома, мог произойти конфликт, в результате которого последний не менее четырех раз ударил женщину ножом в грудь.

Инцидент стал причиной народного схода жителей Коркина, которые оказались возмущены проблемой "противоправного поведения цыган, проживающих в городе". Во время схода 58-летний местный житель, находясь в доме 66 по Троицкой улице, выстрелил из огнестрельного оружия в 37-летнего и 29-летнего мужчин, находящихся вблизи указанного места. Мужчину оперативно задержали правоохранители, им оказался глава цыганской диаспоры.

В результате следователи завели уголовные дела об убийстве женщины, а также о покушении на убийство жителей города Коркино лицами из цыганской диаспоры. Глава СК Александр Бастрыкин также поручил в ходе расследования "дать оценку достаточности принимаемых уполномоченными органами мер по профилактике преступлений среди лиц цыганской диаспоры на территории города".

