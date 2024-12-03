Детализация цен на поездки в такси появится в приложении "Яндекс Go"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В приложении "Яндекс Go" будет доступна детализация цен на поездки в такси до оформления заказа. Об этом РБК заявили в пресс-службе компании "Яндекс".

По данным компании, в детализации сделают несколько блоков. Среди них – стоимость подачи машины, базовый тариф, надбавка в моменты пикового спроса и стоимость дополнительных опций.

В "Яндексе" уточнили, что при этом увеличение цены на услуги такси в часы пик или непогоду является временной и вынужденной мерой для привлечения большего количества водителей на линию, пояснили в компании. В таком случае цены для каждой поездки рассчитываются автоматически. Стоимость услуг такси снижается и становится обычной, когда спрос на них, а также число свободных автомобилей выравниваются, добавили в пресс-службе.

С функцией детализации цен пассажиры могут заказать такси сейчас или дождаться падения повышенного спроса, выбрать другой тариф или изменить свой маршрут. Узнать, из чего складывается стоимость поездки, можно, нажав на значок рубля в левом верхнем углу экрана смартфона. Он будет доступен после выбора тарифа и маршрута.

Ранее в приложениях агрегаторов такси предложили ввести тревожную кнопку, чтобы защитить пассажира от действий водителя. Депутаты Госдумы направили руководству МВД соответствующее предложение. По словам авторов инициативы, в 2024 году число сообщений в СМИ о конфликтах в такси выросло на 25%.