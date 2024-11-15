Средняя зарплата московских таксистов составила почти 153 тысячи рублей в месяц

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Средняя зарплата московских таксистов с августа по октябрь 2024 года составила 152 985 рублей в месяц, пишет "Лента.ру" со ссылкой на результаты исследования нескольких компаний, включая организацию для подбора персонала.

Для аналитики были взяты данные двух таксомоторных парков столицы, а также парк социального такси. В статистику включен совокупный доход таксистов, отработавших более 20 дней за 1 месяц, по всем завершенным заказам.

Выяснилось, что столичные таксисты работают сверх нормы, как и в большинстве регионов страны. Чтобы получить 153 тысячи рублей, им нужно трудиться половину дня – около 11 часов в сутки.

При этом в августе – сентябре средний доход водителей такси в Москве составлял 151–152 тысячи рублей. Средний заработок в октябре вырос до 155 849 рублей, заключили эксперты.

По данным столичных властей, зарплаты в Москве могут вырасти на 12% к 2025 году. При этом Владимир Путин уже подписал закон о повышении МРОТ, из-за чего с начала следующего года он вырастет с 19 242 до 22 440 рублей в месяц.

