Зарплаты в Москве могут вырасти на 12% к 2025 году

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Зарплаты в Москве могут вырасти на 12%, сообщила заместитель руководителя департамента экономической политики и развития столицы Зоя Викторова.

"В 2025 году – на 12%", – цитирует РИА Новости ее высказывание, сделанное в ходе заседания комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике, на котором рассматривается проект бюджета Москвы на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

Владимир Путин в конце октября подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда. Подразумевается, что с 1 января 2025 года МРОТ вырастет с 19 242 до 22 440 рублей в месяц.

Ранее стало известно о планах российского кабмина сократить на 10% штат территориальных подразделений государственных органов. Это должно произойти уже к 1 июля 2025 года.

Реформа может затронуть 400 тысяч человек – более 0,5% занятых в российской экономике. По версии представителей Госдумы, сэкономленные средства будут направлены на увеличение заработной платы оставшимся служащим.

