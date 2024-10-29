Путин подписал закон о повышении МРОТ до 22 440 руб с 2025 года

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Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Подразумевается, что с 1 января 2025 года МРОТ вырастет с 19 242 до 22 440 рублей в месяц.

Сенатор социального комитета Совета Федерации Наталия Косихина ранее обращала внимание, что на фоне принятия этого закона вырастет заработная плата 4,2 миллиона работников.

Соответствующий документ был принят Госдумой и одобрен Совфедом в октябре. Изначально его разработали в рамках реализации задачи, поставленной Путиным, по повышению МРОТ опережающими темпами и обеспечению его роста к 2030 году более чем в два раза по сравнению с 2023 годом, до 35 тысяч рублей в месяц.

После вступления закона в силу соотношение с медианной зарплатой за 2023 год увеличится до 48%.

