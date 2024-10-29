Путин анонсировал более справедливую систему оплаты труда бюджетников в 2025 году

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В 2025 году в ряде российских регионов опробуют новую, более справедливую систему оплаты труда бюджетников, сообщил Владимир Путин, выступая на конгрессе "Национальное здравоохранение".

По словам президента, в 2027 году ее распространят по всей стране.

"В начале 2027 года планируем – надеюсь, это удастся сделать – распространить такую систему на всех сотрудников бюджетной сферы во всех регионах РФ. Естественно, включая здравоохранение", – уточнил глава государства.

Ранее финансист Анастасия Моргунова рассказала, что система расчета зарплат в России изменится в 2025 году. С января минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет привязан к медианной зарплате. Специалист напомнила, что индексация МРОТ проводится ежегодно. Сейчас он равен 19 242 рублям. Подразумевается, что в 2025 году показатель прибавит 3 198 рублей и достигнет 22 440 рублей.

Другое предстоящее изменение связано с налогами. Ставка по ним оказывает влияние на сумму, которая выдается на руки сотрудника. При этом размер налога на доходы физических лиц в 2025 году будет варьироваться от 13 до 22%.

