СФ одобрил закон об установлении МРОТ на уровне 22 440 рублей в 2025 году

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Совет Федерации одобрили закон об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на уровне 22 440 рублей с 1 января 2025 года. В данный момент его размер составляет 19 242 рубля.

Благодаря этому заработная плата будет повышена у 4,2 миллиона работников, отметила член социального комитета Совфеда Наталия Косихина.

Накануне соответствующий документ приняла Госдума. Изначально законопроект был разработан в рамках реализации задачи, поставленной Владимиром Путиным, по повышению МРОТ опережающими темпами и обеспечению его роста к 2030 году более чем в два раза по сравнению с 2023 годом, до 35 тысяч рублей в месяц.

После вступления закона в силу рост минимального размера оплаты труда составит 16,6%, а соотношение с медианной зарплатой за 2023 год увеличится до 48%.

Со следующего года также увеличатся заработные платы сотрудников лесного хозяйства. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, сфера деятельности Рослесхоза является важнейшим направлением в жизни страны. Также он подчеркнул, что значимую работу в выполняют лесники, таксаторы, специалисты и ученые.

