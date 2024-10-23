Зарплаты сотрудников лесного хозяйства будут увеличены в РФ в 2025 году

Фото: РИА Новости/Федеральное агентство лесного хозяйства

Кабмин принял решение о повышении зарплат сотрудников лесного хозяйства в РФ с 1 января 2025 года. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с главой Рослесхоза Иваном Советниковым.

Мишустин назвал сферу деятельности Рослесхоза важнейшим направлением в жизни страны. Он подчеркнул, что значимую работу в выполняют лесники, таксаторы, специалисты и ученые.

"По решению президента с 1 января 2025 года правительство приняло все решения по повышению им заработной платы", – сказал премьер-министр.

Помимо этого, Мишустин выразил надежду на то, что увеличение зарплат сотрудникам лесхоза даст возможность квалифицированным специалистам оставаться в этой отрасли и эффективно работать для осуществления всех национальных целей развития, которые поставил Владимир Путин.

Накануне Государственная дума приняла в окончательном чтении закон об установлении МРОТ на уровне 22 440 рублей с 1 января 2025 года. В ГД заявили, что рост минимального размера оплаты труда составит 16,6%, а соотношение с медианной зарплатой за 2023 год увеличится до 48%. В связи с этим примерно у 4,2 миллиона граждан РФ вырастет заработная плата.