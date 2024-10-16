РБК: менее половины опрошенных россиян удовлетворены уровнем личного дохода

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Чуть меньше половины россиян (43%) удовлетворены уровнем личного дохода. Результаты соответствующего опроса есть в распоряжении РБК.

Исследование проводилось по телефону с 20 сентября по 3 октября. В нем поучаствовали 1 610 человек.

Так, оптимистичную позицию о грядущем повышении благосостояния заняли люди с ежемесячным доходом более 120 тысяч рублей – так ответили 16% респондентов. Среди тех, чей доход варьируется от 80 до 120 тысяч рублей, увеличения благосостояния ожидают 14%. Такая же доля и среди тех, кто получает до 40 тысяч рублей в месяц. Меньше всего (10%) оптимистов в категории от 40 до 80 тысяч рублей.

Больше всего роста благосостояния ждут представители старшей возрастной группы (от 60 лет). Положительно о перспективах заявили 15% опрошенных. Менее оптимистичными оказались люди в возрасте от 18 до 29 лет и от 45 до 59 лет. Рост благосостояния ожидают по 14% респондентов в каждой возрастной категории. Меньше всего оптимистов оказалось в возрасте от 30 до 44 лет – 12%.

Почти половина опрошенных ждут снижения благосостояния большинства россиян в ближайшие два года, личного – 28%. Еще 23% выразили уверенность, что их благосостояние вырастет, но больше всего респонденты думают, что их положение в ближайшие два года не изменится – так ответили 44%.

Также исследователи спросили у граждан, какой уровень дохода в месяц они считают достаточным для достойной жизни. Почти треть назвала доход в диапазоне от 55 до 100 тысяч рублей в месяц.

Еще 18% сочли достаточным доход до 50 тысяч рублей в месяц, а 16% считают, что им для достойной жизни хватит от 110 до 150 тысяч рублей, а 12% – от 160 до 200 тысяч. От 210 до 300 тысяч рублей в месяц считают достаточным для достойной жизни 9% респондентов, свыше 310 тысяч – 6%.

Ранее эксперт Ольга Асадчая заявила, что дефицит кадров может привести к росту доходов россиян на 3–5% в 2024–2025 годах. По ее словам, увеличение доходов отстает от роста инфляции на 10–15% и начинает опережать ее, когда инфляция останавливается или переходит в состояние дефляции. А на фоне нехватки специалистов в России многие работодатели рассматривают увеличение зарплаты как один из способов привлечения кандидатов, объяснила она.