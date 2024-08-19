Экономист Кобяк: увеличение числа расходов повлияло на россиян с накоплениями

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Увеличение количества расходов отразилось на числе россиян, имеющих финансовые накопления. Об этом в эфире радио КП заявил экономист и антикризисный менеджер Павел Кобяк.

"Тенденция именно на большее увеличение количества расходов, потому что инфляция, как вы видите, в стране растет, и это подтверждает в том числе наш Центральный Банк, повышая ключевую ставку. Поэтому я думаю, что наши люди очень склонны к накопительству, очень классно у них "прокачан" вот этот навык. Но экономическая ситуация говорит о том, что этого навыка уже пока становится недостаточно", – рассказал эксперт.

По словам Кобяка, есть еще один фактор – понимание граждан, что хранящиеся на вкладах деньги не работают, так как ставки не покрывают инфляцию. Кроме того, сезон отпусков продолжается, и нередко люди отправляются отдыхать за счет отложенных накоплений, уточнил экономист.

Ранее сообщалось, что у 27% опрошенных граждан есть финансовая подушка на три месяца и больше. При сравнении с показателями 2020 года доля накоплений выросла на 7%. Однако в 2022-м о наличии накоплений говорил каждый третий (32%).

Финансовая подушка чаще всего встречается у жителей городов-миллионников (38%). Такие россияне, как правило, имеют высшее образование (37%) и высокий уровень квалификации (37%).

