Эксперт Сергейчик: бессистемность трат мешает копить деньги

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Копить деньги мешает не только бессистемность и эмоциональность трат, но и неупорядоченный бюджет. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал руководитель проекта НИФИ Минфина России Михаил Сергейчик.

По словам эксперта, если не поставить конечную цель и примерный срок ее достижения, накопить будет сложно. Когда нет понимания, на что именно копишь, сбережения могут стать нерегулярными. Также если семейный или личный бюджет не упорядочен, есть риск забыть о неотложных расходах и регулярных платежах.

Сергейчик дополнил, что созданию накоплений препятствует стратегия "отложу то, что останется". Отчисления в накопления нужно воспринимать как часть обязательных расходов, учитываемых в ежемесячном бюджете, подчеркнул он. Эксперт посоветовал откладывать деньги сразу с поступлений. Можно делать это самостоятельно или с помощью опции автопополнения в мобильном банке.

Специалист также считает ошибкой не откладывать средства при небольшом заработке. Он рекомендует копить деньги даже при скромном доходе.

"Это позволит сформировать полезную привычку, видеть результат и искать способы увеличения дохода и оптимизации трат", – объяснил Сергейчик.

Он отметил, что не обязательно откладывать строго не менее 10% от зарплаты. Можно обозначить оптимальную сумму, которая не уведет бюджет в минус. Кроме того, экономить на питании, здоровье и образовании вредно для финансового благополучия. Нельзя полностью отказываться от удовольствия, чтобы не чувствовать себя заложником накопительства и избежать срывов.

Эксперт также считает плохой идеей копить на одном счете деньги, предназначенные для достижения нескольких целей. Еще не стоит хранить сбережения слишком близко. Сергейчик посоветовал завести отдельный финансовый продукт для каждой цели. Начинать откладывать можно на накопительном счете, а при формировании на нем крупной суммы перемещать ее на вклад с невозможностью досрочного снятия без процентных потерь, заключил эксперт.

Ранее финансовый консультант Наталья Колбасина рассказала, что бюджетный план семьи нужно расписывать на бумаге или в электронной программе. Без этого не будет полного представления, сколько и на что нужно выделить денег.

