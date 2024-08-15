Эксперт Асадчая рассказала, что к росту доходов россиян на 5% приведет дефицит кадров

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Дефицит кадров может привести к росту доходов россиян на 3–5% в 2024–2025 годах. Об этом в беседе с "Газетой.ру" заявила директор Центра трудоустройства корпорации "Синергия" Ольга Асадчая.

Как напомнила эксперт, увеличение доходов отстает от роста инфляции на 10–15% и начинает опережать ее, когда инфляция останавливается или переходит в состояние дефляции.

"На фоне растущего дефицита кадров в России многие предприятия рассматривают рост заработной платы как один из способов привлечения кандидатов. В 2024 году до 40% работодателей рассматривают возможность повышения зарплаты от 10 до 20%, а порядка 20% работодателей уже повысили зарплату по ряду специальностей", – пояснила Асадчая.

По ее словам, за последние 10 лет уровень доходов населения России претерпел изменения. В 2015 году реальные доходы населения снизились на 3,2%, в 2016 году – на 6%, а в 2017 году – на 2%, сказала эксперт. Она добавила, что при этом, по данным Росстата, в первом квартале 2024 года реальные располагаемые доходы россиян выросли на 5,8% по сравнению с прошлогодним показателем.

Асадчая отметила, что для более объективной картины нужно рассчитать показатель накопленной инфляции за последние 10 лет, который будет учитывать различные экономические факторы.

При этом российские работодатели уже в августе опубликовали более 270 тысяч вакансий с зарплатной вилкой от 400 тысяч рублей.

Как показало исследование, в список вакансий с самой высокой зарплатой вошли генеральный директор, главный механик, шеф-повар, руководитель проекта, главный инженер, системный архитектор и врач-офтальмолог. В тройку лидеров по числу открытых позиций вошли Москва, Санкт-Петербург и Московская область.