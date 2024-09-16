Необходимая россиянам сумма для счастья выросла на 25%

Фото: depositphotos/Keola

Доход, необходимый среднестатистическому россиянину для счастья, составил 250 тысяч рублей в месяц. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским центром портала Superjob.ru.

С марта эта сумма увеличилась на 16%, а за год – на 25%. Согласно данным, мужчинам для счастья нужно на 40 тысяч рублей больше, чем женщинам (270 тысяч против 230). Гражданам моложе 24 лет для счастья необходимо 185 тысяч рублей. А тем, кто старше 45 лет, нужно 260 тысяч рублей.

В Москве необходимая сумма для счастья оказалась самой высокой – 276 тысяч рублей. В список лидеров также попали Владивосток (270 тысяч), Ростов-на-Дону (257 тысяч), Тюмень (253 тысячи) и Красноярск (250 тысяч). Санкт-Петербург расположился на 11-м месте: его жителям для счастья необходима сумма в размере 240 тысяч рублей. Такой же ответ дали в Казани.

Меньше всего для счастья затребовали сумму в Кирове (190 тысяч), Рязани и Кемерове (по 210 тысяч), а также в Ижевске (212 тысяч).

Ранее глава ЦБ России Эльвира Набиуллина заявила, что рост зарплат должен соответствовать повышению производительности труда. Так, по ее словам, он не приведет к разгону инфляции. Однако спрос на "рабочие руки" в России останется высоким, подчеркнула она.