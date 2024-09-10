Экономист Иванова-Швец: в октябре зарплаты вырастут у двух миллионов бюджетников

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В октябре этого года повышение зарплаты получат около двух миллионов бюджетников. Об этом сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на доцента Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управления человеческими ресурсами" РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмилу Иванову-Швец.

Она напомнила, что, согласно распоряжению правительства РФ, с 1 октября оплату труда повысят на 5,1% тем сотрудникам, у кого работодателем является государство, а организация финансируется из федерального бюджета.

В текущем году на индексацию зарплат бюджетникам направят 359 миллиардов рублей. Она коснется сотрудников образовательных, медицинских и научных организаций, федеральных госорганов и подразделений федеральных органов исполнительной власти.

Также проиндексируют зарплату сотрудникам, которые не считаются госслужащими (к примеру, водителям), и гражданскому персоналу воинских частей и подразделений силовых структур.

Иванова-Швец отметила, что в частных организациях также индексируют зарплаты, однако без привязки к установленному властями графику. Тем не менее это обязаны делать предприятия любой формы собственности и должно быть закреплено во внутренних локальных документах, подчеркнула эксперт.

По ее словам, повышение зарплат, чтобы удержать и привлечь работников, является совсем другим процессом, который не имеет ничего общего с индексацией. Это может происходить в связи с тенденциями рынка, для всех или же только для отдельных сотрудников.

По данным Росстата, рост реальных зарплат россиян в июне 2024 года составил 6,2% в годовом выражении. При этом рост реальных зарплат к маю 2024 года составил 2,5%.

Так, среднемесячная начисленная зарплата работников организаций составила более 89 тысяч рублей, увеличившись более чем на 15% по сравнению с тем же месяцем 2023 года.

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