В Минфине РФ заявили об индексации пенсий на 7,3% с 2025 года

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Пенсии у работающих и неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 7,3% с января 2025 года, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании комитета ГД по бюджету и налогам.

При этом выплаты для работающих пенсионеров будут проиндексированы впервые с 2015 года. Это будет сделано в рамках соответствующего закона, подписанного Владимиром Путиным еще летом.

Так, средний размер страховой пенсии по старости в следующем году должен достигнуть 24 тысяч рублей вместо около 21 тысячи рублей на момент 2024 года.

Ранее в бюджете Москвы на 2025–2027 годы говорилось, что увеличение минимального размера пенсии с учетом доплаты от столицы в следующем году достигнет 25 850 рублей в месяц. Всего городскую доплату получают около двух миллионов московских пенсионеров.

