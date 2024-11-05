Бухгалтер Толкачева: размер больничного зависит от стажа и среднего заработка россиян

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Максимальный размер больничного для россиян постепенно повысится с 4 до 6,8 тысячи рублей в день. Однако эта сумма зависит от стажа и среднего заработка жителей страны, рассказала телеканалу "360" эксперт по вопросам налогообложения, бухгалтер Ольга Толкачева.

Основанием для назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам является больничный лист, также известный как листок нетрудоспособности, отметила специалист. Получить его россияне могут в организации, которая имеет лицензию на медицинскую деятельность, у врача любой специализации.

Исключение составляют только те медики, которые работают в скорой помощи. При этом больничный лист выдается не только при заболеваниях самого застрахованного лица, но и в случае необходимости ухода за больным родственником.

Основаниями для оформления этого документа являются случаи, описанные в федеральном законодательстве. Толкачева напомнила, что врач имеет право выписать больничный в случае болезни, травмы, необходимости в стационарном лечении, декретного отпуска и усыновления ребенка младше трех месяцев.

Также уйти на больничный можно в случае протезирования с учетом времени в пути, долечивания в санатории после выписки из больницы и при необходимости ухода за больным. Кроме того, документ выдается и в случае карантина из-за контакта с человеком, инфицированным оспой, дифтерией, тифом и прочими опасными заболеваниями, уточнила эксперт.

При этом с 2024 года больничные в России начали выдаваться только в электронном виде. Информация об их открытии, продлении, закрытии или аннулировании поступает работодателям от Социального фонда страны. Оповещение ведется автоматически в онлайн-режиме. При этом отслеживать информацию о больничном могут и сами сотрудники. Такая возможность представлена на портале госуслуг и в личном кабинете на сайте Соцфонда.

Кроме того, открыть больничный могут иностранцы и лица без гражданства, которые постоянно или временно живут на территории России. Для этого им необходимо состоять в системе обязательного соцстрахования. Претендовать на пособие могут в том числе работники по совместительству, те, кто трудится на условиях неполного рабочего времени, и работники с суммированным учетом рабочего времени.

Для получения больничного даже необязательно заключать трудовой договор. Так, сделать это могут в том числе работники, которые трудятся на основании гражданско-правового договора, и индивидуальные предприниматели. В первом случае такая возможность появляется, если в 2023 году работодатель уплатил не менее 5 652,22 рубля страховых взносов в СФР, а во втором – при заключении предпринимателем договора о добровольном социальном страховании. Он также должен внести до 31 декабря страховой взнос в размере 6 696,22 рубля за самого себя.

Оформить больничный и получать пособие россияне могут и в течение 30 дней после увольнения, подчеркнула специалист.

По словам собеседницы агентства, размер пособия напрямую связан со стажем и средним заработком гражданина. Так, если до заболевания человек успел отработать менее пяти лет, он должен получить 60% от среднего заработка, если трудовой стаж составляет от пяти до восьми лет – 80%, а если он превышает восемь лет – 100%. В свою очередь, средний заработок рассчитывается путем деления суммы доходов за последние два календарных года на фиксированную величину 730.

При этом пособие по уходу за ребенком вычисляется иначе. В таком случае сумма связана с его возрастом и тем, лечился ли он амбулаторно. Так, за больничный с ребенком, возраст которого не достиг семи лет, родитель получит больничное пособие в размере 100% от среднего заработка.

"Размер больничного пособия не может быть меньше федерального МРОТ и не более суммы, рассчитанной из расчета предельной базы по социальным взносам в ФНС. К примеру, минимальная выплата за один день больничного при стаже более восьми лет будет составлять 632,61 рубля, а максимальная – 4 039,73 рубля", – рассказала эксперт.

Вместе с тем предприниматели могут получить выплату, которая рассчитывается на основе МРОТ. В 2024 году она составляет 19 242 рубля. При этом на размер больничного влияет страховой стаж, а значит, за один день болезни бизнесмен получит не более 641,4 рубля. При этом за отпуск по беременности и родам, который длится 140 дней, владелец ИП сможет получить около 88 тысяч рублей.

При этом, по словам Толкачевой, сам работодатель должен выплачивать пособие лишь за первые три дня больничного. Остальную сумму должен будет погасить Соцфонд. Ведомство должно перечислить средства в течение 10 рабочих дней после получения информации об этом от работодателя. При этом заболевший сотрудник получит свою выплату от работодателя в ближайший день выплаты зарплаты в организации.

Максимальный размер больничного связан с показателем предельной базы, то есть годового заработка россиян. Он ежегодно растет на основании темпов повышения средней зарплаты.

В текущем году эта сумма составила 2,2 миллиона рублей, а заболевшие работники смогли получать до 4 тысяч рублей в сутки. При этом, в соответствии с проектом бюджета Соцфонда, в 2025 году предельная база вырастет до 2,8 миллиона рублей, а в 2026 году эта сумма составит 3 миллиона. Лимит больничного на этом фоне будет наращен до 5,7 и 6,8 тысячи рублей соответственно.

Между тем врачей могут обязать передавать врачебной комиссии медицинскую документацию о пациенте, если лист нетрудоспособности оформлялся четыре раза за полгода. Нововведение, как уточнили в ведомстве, позволит выявлять работников с симптомами заболевания на ранней стадии и возвращать их к профессиональной деятельности.