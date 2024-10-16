Эксперт Моргунова назвала способ получить деньги за больничный после увольнения

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Работодатель обязан оплатить больничный не только во время самой работы, но и после официального ухода с нее, заявила сооснователь одного из бухгалтерских аутсорсингов Анастасия Моргунова в беседе с "Газетой.ру".

"Работодатель оплачивает только три дня из больничного листа, остальное ложится на Социальный фонд", – напомнила она.

Так, оплаты положены за каждый день больничного в размере 60% от среднего заработка за последние 2 года – доход за каждый день суммируется и делится на число фактически отработанных дней.

Получить оплату больничного можно, если человек оформил лист за 30 дней после официального увольнения. Обратиться к бывшему начальнику можно в период до 6 месяцев после ухода с работы, если болезнь пришлась на этот период, уверена эксперт.

Например, работник уволился 15 октября, затем болел с 16 по 25, то есть 9 дней. Его среднедневной заработок составлял до увольнения 3 000 рублей в день. Стоимость больничного составит 16 200 рублей, из которых 5 400 выплатит работодатель.

Но, предупреждает Моргунова, это не распространяется на тех, кто находится в отпуске по уходу за ребенком и другим причинам. Выплаты положены лишь по причине болезни или травмы.

Компенсацию должны выплатить в ближайшую "зарплатную" дату, а в случае задержек организацию оштрафуют на 30 000–50 000 рублей, а ИП – на 1 000–5 000 рублей.

На оплату больничного можно рассчитывать, даже если прежний работодатель обанкротился, уточнила эксперт. Для этого нужно обратиться в Соцфонд.

Ранее Минэкономразвития РФ опубликовало прогноз, по которому рост зарплат россиян составит 35% в течение 4 ближайших лет. К 2027 году среднемесячная номинальная заработная плата достигнет 119 296 рублей вместо ожидаемых 103 403 рублей.

