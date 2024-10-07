Эксперт Семеренко: при отказе на собеседовании россиянам стоит попросить тестовое задание

Фото: 123RF/andreypopov

Если работодатель отказал кандидату на должность во время интервью, то стоит узнать о других вакансиях, а также попросить дополнительное тестовое задание. Об этом рассказал карьерный эксперт Святослав Семеренко в беседе с RT.

Специалист отметил, что в рекрутменте есть несколько способов отказать соискателю, среди них наиболее распространенная – письменная.

"Как правило, кандидат получает письмо по электронной почте с уведомлением об отказе. В нем может быть написана причина такого исхода с пожеланием удачи в будущем. Следующая форма, устная, встречается гораздо реже письменной", – отметил Семеренко.

По его словам, она более удобная и быстрая – во время звонка кандидат может задать вопросы и получить обратную связь. Кроме того, при личной встрече или видеозвонке можно узнать о других вакансиях компании и попросить тестовое задание. Это покажет заинтересованность соискателя в работе в конкретной организации, а также даст дополнительные шансы на трудоустройство, считает эксперт.

Специалист добавил, что в случае письменного отказа необходимо поблагодарить компанию за обратную связь.

"Если вас попросят вернуться с обратной связью по процессу подбора или качеству тестового задания, сформулируйте по пунктам вашу позицию. Позитивный настрой, как правило, фиксируется рекрутерами. Возможно, спустя время к вам обратятся вновь с предложением о работе по другим позициям", – подчеркнул Семеренко.

По его мнению, необходимо провести анализ обратной связи от работодателя. Это даст возможность увидеть свои ошибки и исправить их на следующем собеседовании.

"Помните, что отказ на собеседовании не означает, что кандидат – слабый специалист, некомпетентен в каком-то вопросе или не востребован на рынке труда. Всегда есть какая-то причина, которая влияет на решение работодателя, и необязательно дело в самом кандидате", – заключил специалист.

Ранее эксперт посоветовала не критиковать недобросовестных коллег на собеседовании. По ее словам, даже если увольнение было не по вине соискателя, не стоит проявлять эмоции. Она посоветовала быть на собеседовании сдержанным и дипломатичным, а также проявить лояльность к бывшему работодателю.

