Эксперт Желябина: важно не давать оценок недобросовестным коллегам на собеседовании

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При личной встрече с работодателем важно корректно подбирать формулировки при ответах на вопросы, особенно когда речь идет о причине увольнения с прошлых мест работы, посоветовала эксперт Екатерина Желябина в беседе с RT.

По ее словам, одна из наиболее распространенных причин быстрого увольнения – это нарушение договоренностей со стороны работодателя. Так, если зарплата и обязанности не соответствуют тому, что обсуждалось на собеседовании, об этом лучше сказать лично на встрече с работодателем, а не писать в резюме.

Многие соискатели часто допускают ошибку в ответе на вопрос о причине увольнения, используя стандартную фразу: "Ушел по собственному желанию". Такой ответ не вызывает доверия у рекрутера, ведь за ним может скрываться проблемный сотрудник, уточнила Желябина.

Она пояснила, что даже если увольнение было не по вине соискателя, не стоит проявлять эмоции. Эксперт посоветовала быть на собеседовании сдержанным и дипломатичным, а также проявить лояльность к бывшему работодателю.

Кроме того, Желябина дала советы, как соискателям объяснить потенциальному работодателю причины частой смены работы. Например, если на прошлом месте работы был заключен договор на определенный срок, то в резюме следует добавить пункты "временная позиция" или "проектная работа". Еще один распространенный вариант – "декретная ставка". Тогда рекрутер поймет, что причина недолгой деятельности на прошлом месте – изначальная договоренность, а не легкомысленность соискателя.

Весомой причиной для смены работы может быть закрытие предприятия или переезд в другой город. Этот пункт тоже важно указать в резюме. При личной встрече стоит более конкретно объяснить работодателю ситуацию, добавила специалист.

Человек также может сменить работу при реорганизации в команде, когда меняются топ-менеджеры, сотрудники и внутренние процессы, отметила она. Однако в таком случае нужно рассказать работодателю о своих достижениях на работе, чтобы работодатель не думал, что соискатель не сработался с новым руководством.

Ранее аналитики провели исследование, которое показало, что долгий ответ специалиста по поиску и найму сотрудников негативно влияет на отношение к компании. Об этом заявили 79% кандидатов на трудоустройство. В то же время 21% соискателей назвали это положительным фактором. 80% готовы выбрать крупную компанию, рекрутер которой отвечает быстрее компании-конкурента.