Российские компании начали подбирать сотрудников с помощью тарологов

Работодатели стали чаще обращать внимание на знак зодиака кандидатов и их натальные карты, рассказывают карьерные консультанты. Также некоторые компании начали проверять будущего сотрудника еще и по раскладу таро. Об эзотерических трендах при трудоустройстве на работу – в материале Москвы 24.

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О необычной кадровой политике некоторых компаний в своих соцсетях рассказала карьерный консультант Алена Владимирская. По ее словам, в одном из банков соискателя попросили пройти сеанс у таролога.





Алена Владимирская карьерный консультант Я в курсе, что и в стране, и в мире засилие талорогов. И при оценке топ-кандидатов тоже. Я негодую всякий раз, но все-таки была уверена, что это точно не удел IT и продвинутых банков с молодыми фаундерами и звездными инвесторами.

Проверку кандидат в итоге прошел, но отказался от должности из-за сомнений в объективной оценке его работы в будущем, отметила Владимирская. По ее словам, в последнее время на собеседовании можно встретить много чего еще из разряда мистики – в том числе астропрогнозы и расклады камней.

Специалист также выделила сомнительные характеристики подобных компаний.

"Первое лицо не доверяет самому себе в оценке людей, первое лицо не уверено в себе и своем бизнесе, раз ищет защиты в "мистике". Закулисья, межвидовых драк, фаворитизма в таких компаниях очень много. Всегда будет куча дурацких решений, принятых в формате "мне звезды сказали", и с аналитикой в таких компаниях не дружат", – подытожила она.

В комментариях некоторые пользователи рассказали, что тоже сталкивались с подобными проверками на совместимость. Например, в одной крупной компании всех руководителей среднего и высокого звена утверждала гадалка.

"Началось это с момента повышения симпатичного секретаря до исполнительного директора. Думал, это сугубо развлечение для нее, но нет. Всех, с кем собственник когда-то поднимал этот бизнес, гадалка "уволила" без озвучивания адекватных причин. Также сталкивался с ситуацией, когда генеральный директор – Скорпион, дал строгое указание принимать на работу любой знак, кроме такого же", – поделился один из комментаторов.

Другие пользователи рассказали о работе ясновидящих в некоторых компаниях. Например, после проверки службы безопасности девушку "смотрел" штатный экстрасенс.





пользователь Сети У компании-партнера был экстрасенс на зарплате, он участвовал в собеседованиях и сидел на переговорах. Я не могла понять, что за странный мужик всех разглядывает и молчит. Потом мне сказали.

Также комментатор рассказала о вводе в гипноз на собеседованиях: по ее словам, это касалось тех, кто претендовал на серьезные должности.

"Опора в сложные времена"

Независимый HR-эксперт, клинический психолог Зулия Лоикова в беседе с Москвой 24 призвала не осуждать компании, которые прибегают к эзотерике и другим подобным инструментам.

"Предприниматели часто пытаются найти защиту, опору в сложные времена, поэтому и обращаются к подобным услугам – астрологам, к тарологам", – объяснила она.

Кроме того, интерес к эзотерике в организациях мог возникнуть из-за моды или культурных особенностей, подметила Лоикова. К примеру, по ее словам, часто подобные проверки встречаются на собеседованиях в китайских компаниях.

При этом для многих соискателей подобные корпоративные правила будут нормой, так как они тоже верят в эзотерику, обратила внимание специалист.





Зулия Лоикова HR-эксперт, клинический психолог Однажды девушка на интервью сказала, что готова рассмотреть вакансию только через четыре дня – должен был пройти какой-то ретроградный пик, и только тогда все сделки будут успешными. А если сейчас заключить договор, то может и не сложиться. Потом она привела примеры из жизни, как у нее это работало.

В то же время специалист подчеркнула: несмотря на новые тренды, работодатели в первую очередь должны обращать внимание на профессиональные и личные навыки, которые требуются от соискателя для конкретной должности.

