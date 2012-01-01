Российские компании начали подбирать сотрудников с помощью тарологов

Работодатели стали чаще обращать внимание на знак зодиака кандидатов и их натальные карты, рассказывают карьерные консультанты. Также некоторые компании начали проверять будущего сотрудника еще и по раскладу таро. Об эзотерических трендах при трудоустройстве на работу – в материале Москвы 24.
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О необычной кадровой политике некоторых компаний в своих соцсетях рассказала карьерный консультант Алена Владимирская. По ее словам, в одном из банков соискателя попросили пройти сеанс у таролога.
Проверку кандидат в итоге прошел, но отказался от должности из-за сомнений в объективной оценке его работы в будущем, отметила Владимирская. По ее словам, в последнее время на собеседовании можно встретить много чего еще из разряда мистики – в том числе астропрогнозы и расклады камней.
Специалист также выделила сомнительные характеристики подобных компаний.
"Первое лицо не доверяет самому себе в оценке людей, первое лицо не уверено в себе и своем бизнесе, раз ищет защиты в "мистике". Закулисья, межвидовых драк, фаворитизма в таких компаниях очень много. Всегда будет куча дурацких решений, принятых в формате "мне звезды сказали", и с аналитикой в таких компаниях не дружат", – подытожила она.
В комментариях некоторые пользователи рассказали, что тоже сталкивались с подобными проверками на совместимость. Например, в одной крупной компании всех руководителей среднего и высокого звена утверждала гадалка.
"Началось это с момента повышения симпатичного секретаря до исполнительного директора. Думал, это сугубо развлечение для нее, но нет. Всех, с кем собственник когда-то поднимал этот бизнес, гадалка "уволила" без озвучивания адекватных причин. Также сталкивался с ситуацией, когда генеральный директор – Скорпион, дал строгое указание принимать на работу любой знак, кроме такого же", – поделился один из комментаторов.
Другие пользователи рассказали о работе ясновидящих в некоторых компаниях. Например, после проверки службы безопасности девушку "смотрел" штатный экстрасенс.
Также комментатор рассказала о вводе в гипноз на собеседованиях: по ее словам, это касалось тех, кто претендовал на серьезные должности.
"Опора в сложные времена"
Независимый HR-эксперт, клинический психолог Зулия Лоикова в беседе с Москвой 24 призвала не осуждать компании, которые прибегают к эзотерике и другим подобным инструментам.
"Предприниматели часто пытаются найти защиту, опору в сложные времена, поэтому и обращаются к подобным услугам – астрологам, к тарологам", – объяснила она.
Кроме того, интерес к эзотерике в организациях мог возникнуть из-за моды или культурных особенностей, подметила Лоикова. К примеру, по ее словам, часто подобные проверки встречаются на собеседованиях в китайских компаниях.
При этом для многих соискателей подобные корпоративные правила будут нормой, так как они тоже верят в эзотерику, обратила внимание специалист.
В то же время специалист подчеркнула: несмотря на новые тренды, работодатели в первую очередь должны обращать внимание на профессиональные и личные навыки, которые требуются от соискателя для конкретной должности.