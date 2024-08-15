HR-специалист Лоикова назвала август самым удачным месяцем для поиска работы

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Август – очень удачный месяц для тех, кто ищет работу, рассказала Москве 24 независимый HR-специалист Зулия Лоикова.

По ее словам, когда сезон отпусков близится к завершению, компании начинают набирать новых сотрудников, вследствие чего вакансий становится больше. При этом большинство соискателей в это время еще находятся на отдыхе и откладывают карьерные поиски.

"Для тех, кто готов откликаться на вакансии, это достаточно выигрышная ситуация", – объяснила Лоикова.





Зулия Лоикова независимый HR-специалист Август – лучшее время, чтобы начать поиск работы. Поэтому советую воспользоваться шансом и присоединиться к какой-нибудь хорошей компании, пока другие соискатели отдыхают.

В последний месяц лета стоит выйти на рынок труда тем, кто занят в сферах с высоким уровнем конкуренции. Среди них – юристы, специалисты в области маркетинга, пиара, консалтинга, работники отдела продаж, административный персонал, топ-менеджеры, специалисты в области искусства и масс-медиа, перечислила Лоикова.

Активность на рынке труда традиционно достигает пика в сентябре – октябре, а вот в ноябре идет постепенный спад и вакансий становится не так много.

"Но в декабре – январе все снова переходит в интенсивный режим: компании начинают закладывать штатные единицы на будущее, а соискатели хотят свершений в новом году", – объяснила специалист.

Также повышенный спрос на соискателей наступает с марта по апрель, а вот в мае из-за праздников активность немного падает. В июне ее снова можно назвать достаточно высокой, особенно в туризме и сфере обслуживания. В июле же опять наступает отпускное затишье, хотя и здесь все зависит от конкретной отрасли, отметила Лоикова.

По ее мнению, в целом же сейчас сложилась ситуация в пользу соискателей, так как потребность компаний в работниках все время возрастает. При этом она посоветовала отнестись к поиску работы серьезно.





Зулия Лоикова независимый HR-специалист Следует провести ревизию своего резюме: насколько актуальны указанные компетенции и опыт, нужно ли что-то обновить. Также важно самим настроиться и хорошо подготовиться, чтобы достойно продемонстрировать свои навыки работодателю.

Ранее Лоикова перечислила наиболее востребованные профессии у российских работодателей. По ее словам, компании активно ищут начальников производства, слесарей, сантехников, токарей и электромонтажников. Плюс есть много вакансий для учителей, тьюторов и воспитателей в детские сады.

