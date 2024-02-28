Эксперты рассказали, как семейное положение влияет на поиск работы

Гендерных стереотипов на рынке труда стало меньше, уверены аналитики: руководители чаще нанимают незамужних, не опасаясь, что они уйдут в декрет. Семейное положение мужчин также почти не влияет на решение рекрутеров. Однако противоположные случаи все же встречаются. Москва 24 выяснила у экспертов, что делать, если работодатели вторгаются в личную жизнь.



Это мое дело

Количество компаний, где есть негласные запреты в отношении соискательниц, уменьшается: на сегодняшний день их 13%, говорится в опросе сервиса SuperJob. Аналитики уточняют, что еще в 2010 году о такой избирательности рассказывали представители 36% организаций (чаще всего они избегали нанимать замужних и бездетных, опасаясь, что те слишком быстро уйдут в декрет). В свою очередь, в отношении мужчин негласных запретов значительно меньше: 9% сейчас против 14% в 2010-м.

Правда, предпочтения работодателей до сих пор чаще на стороне кандидатов (как мужчин, так и женщин), состоящих в браке и имеющих детей.

Несмотря на то что гендерных стереотипов стало меньше, некоторые соискатели все равно сталкиваются с предвзятым отношением из-за семейного положения.

"Была неприятная ситуация. Когда ребенку было два года, мне предложили стажировку. Начала ее проходить, и как назло именно в этот момент дочка отравилась. Легли с ней в больницу. Было очень неловко, но я объяснила все начальству. Когда дочке стало лучше, собралась выходить на стажировку снова. Но мне сказали, что руководство решило меня не брать и выбрало другого кандидата. Уверена, это было сделано именно из-за ребенка", – рассказала Москве 24 жительница столицы Анна.

В свою очередь, москвичка Мария сталкивалась с вопросами о своем семейном статусе.



Мария жительница Москвы Спустя три года на одном месте я решила сменить работу. Сейчас хожу на собеседования и заметила одну вещь: рекрутеры часто спрашивают о моем семейном положении – замужем ли я, есть ли дети, сколько времени длятся мои нынешние отношения. В принципе, все довольно тактично, но все равно напрягает. Раньше я такие вопросы слышала очень редко.

С неоднозначными ситуациями сталкиваются и мужчины.

"Лет пять назад устраивался вечерним курьером на подработку в одну частную компанию. На собеседовании сказал, что у меня есть жена и на тот момент новорожденный ребенок. Рекрутер начала расспрашивать, смогу ли я в таком случае брать срочные заказы, смогу ли выходить в нерабочее время, если будет внештатная ситуация, или семейные дела будут важнее. Я уточнил, что всегда смогу найти несколько часов для работы", – рассказал москвич Николай.

Но это менеджера не убедило: после собеседования Николаю перезвонили и ответили отказом. Молодой человек тоже уверен, что именно его семейное положение повлияло на решение рекрутера.

Нетактичные вопросы?

Семейный статус кандидата играл большую роль при приеме на работу лет 10 назад. Стереотипы в духе "если ей 30, значит, уйдет в декрет" больше характерны для нанимателей старше 55-ти с непрофессиональными критериями отбора. Таким мнением в разговоре с Москвой 24 поделилась карьерный консультант, HR-эксперт Оксана Ястребова.



Оксана Ястребова карьерный консультант, HR-эксперт В эпоху дефицита квалифицированных кадров компании уже не так придирчивы к семейному положению, тем более сейчас век гибких навыков. Это значит, что личные компетенции, такие как адаптивность, больше важны, нежели семейное положение.

Однако совершенно нормально, когда рекрутер тактично интересуется у кандидата о социальном статусе, подчеркнула эксперт.

"Например, если у девушки есть маленький ребенок, то я уточняю, есть ли у нее помощники. В случае мужчин вопрос о семье и детях задается, чтобы понять, есть ли у кандидата обязательства – это чуть большая гарантия", – порекомендовала специалист.

При этом холостые ребята ничуть не менее востребованы на рынке труда, подчеркнула эксперт.



Оксана Ястребова карьерный консультант, HR-эксперт Они легче едут в командировки, соглашаются на релокацию и готовы на переработки. Вопросы о семейном положении нормальны, если не доходит до глубокой детализации и выяснения: что, почему и как. Если у вас спрашивают подобное, то нужно насторожиться.

Большую роль в вопросе гендерных стереотипов сыграли пандемия и дистанционная работа, считает HR-эксперт Екатерина Дмитриева.

"Пандемия показала, что есть гибрид, который позволяет сотрудникам быть более гибкими и при необходимости решать семейные вопросы, не теряя при этом эффективность и продуктивность в выполнении рабочих задач", – рассказала специалист Москве 24.



Екатерина Дмитриева HR-эксперт Кроме того, молодые специалисты чаще проходят всевозможные обучения и повышают компетенции. Поэтому отказывать им из-за социального статуса – ошибка. Также появляется все больше примеров, когда молодые мамы уходят в декрет совсем ненадолго – на два-три месяца.

Эксперт добавила, что спросить о семейном положении можно, если работодателю важно обсудить график кандидата, его возможность отправляться в командировки. Если же рекрутер задает слишком личные вопросы, например, когда вы планируете рожать детей, можно просто ответить, что ваша личная жизнь никак не влияет на качество рабочих процессов.