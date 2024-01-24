Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 января, 17:15

Общество
Главная / Истории /

Эксперты объяснили, почему работодатель может отказать соискателю из-за лишнего веса

Встречают не по уму: почему работодатели обращают внимание на вес сотрудника

Двое из десяти работодателей могут отказать потенциальному кандидату в трудоустройстве из-за лишнего веса, утверждают аналитики. Москва 24 вместе с HR-специалистами разобралась, почему некоторым компаниям так важен внешний вид соискателей.

Мы вам перезвоним

Фото: 123RF/NejroN

Экономические сложности последних лет научили работодателей бережнее относиться к персоналу, отмечают аналитики. О дискриминации по весу при трудоустройстве соискатели стали рассказывать реже: в 2019 году их количество составляло 32%, сегодня – уже 19%, показали данные опроса SuperJob.

Уточняется, что большинство работодателей нормально относятся к кандидатам с избыточным весом: 69% из них не обращают на это никакого внимания. Однако 22% компаний при прочих равных примут на должность специалиста без лишних килограммов.

Аналитики также добавляют, что чаще с дискриминацией по весу при трудоустройстве и в обществе сталкиваются те, кто считает, что их лишний вес – более 20 килограммов.

Дискриминация или норма?

Фото: depositphotos/baranq

Работодатели действительно иногда принимают решение, учитывая физические особенности человека: вес, рост, внешность. Зачастую это происходит неосознанно, без внимания к профессиональным навыкам кандидата, и это довольно серьезная проблема. Таким мнением поделилась основатель научно-тренингового центра, международный эксперт по психологической безопасности в рабочей среде, HR-специалист Ирина Просвирякова.

Часто люди даже не понимают, что принимают решение на основе инстинктов. Некоторым кажется, что если окружить себя красивыми, стройными, молодыми людьми, то и сам будешь чувствовать себя лучше. Плюс еще примешивается культурный код: многим с детства внушают, что встречают по одежке.
Ирина Просвирякова
HR-специалист

При этом дискриминация бывает и осознанная: например, работодатели из сферы ретейла, услуг, продаж считают, что облик сотрудника может как-то повлиять на количество клиентов. Поэтому они с самого начала обозначают, что внешний вид потенциального кандидата принципиально важен.

"И это может быть проблемой: принимая решения на основе внешности, а не компетенций, есть риск окружить себя красивыми, но средними специалистами, что более опасно для компании", – отметила Просвирякова.

Эту проблему обязательно нужно решать, уверена эксперт. Менеджерам по персоналу стоит учиться принимать решение осознанно – отходить от внешности кандидата и оценивать профессиональные данные. А компаниям – строить среду, где людей выбирают не по весу и росту.

Особенно сейчас, когда в бизнес активно внедряются инклюзивные программы и компании стремятся создать психологически безопасную рабочую среду. Многочисленные исследования показывают, что чем разнообразнее команда, тем она креативнее. Это улучшает результаты.
Ирина Просвирякова
HR-специалист

При этом карьерный консультант Надежда Копотева уверена, что профессии, где людям с избыточным весом стоит отказывать, действительно есть. Однако речь идет про диагноз "ожирение", а не про пару-тройку лишних килограммов.

"Вряд ли многие пойдут к фитнес-тренеру или диетологу с большим лишним весом. Прикладным специальностям (слесарям, сварщикам, спасателям, водолазам) тоже непозволительно иметь избыточные килограммы. В свою очередь, к продавцам-консультантам, сотрудникам на ресепшене в салонах красоты, медцентрах некоторые организации предъявляют высокие требования просто потому, что это политика бренда", – сказала эксперт.

Кроме того, во многих сферах важно здоровье кандидата, это заранее обсуждается на собеседовании. Если есть серьезные проблемы, значит, могут быть и частые больничные, что неудобно для рабочего процесса. В таком случае соискателю тоже могут отказать, заключила специалист.

Читайте также

обществоистории
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!

Главное

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика