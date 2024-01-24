Эксперты объяснили, почему работодатель может отказать соискателю из-за лишнего веса

Двое из десяти работодателей могут отказать потенциальному кандидату в трудоустройстве из-за лишнего веса, утверждают аналитики. Москва 24 вместе с HR-специалистами разобралась, почему некоторым компаниям так важен внешний вид соискателей.
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Экономические сложности последних лет научили работодателей бережнее относиться к персоналу, отмечают аналитики. О дискриминации по весу при трудоустройстве соискатели стали рассказывать реже: в 2019 году их количество составляло 32%, сегодня – уже 19%, показали данные опроса SuperJob.
Уточняется, что большинство работодателей нормально относятся к кандидатам с избыточным весом: 69% из них не обращают на это никакого внимания. Однако 22% компаний при прочих равных примут на должность специалиста без лишних килограммов.
Аналитики также добавляют, что чаще с дискриминацией по весу при трудоустройстве и в обществе сталкиваются те, кто считает, что их лишний вес – более 20 килограммов.
Дискриминация или норма?
Работодатели действительно иногда принимают решение, учитывая физические особенности человека: вес, рост, внешность. Зачастую это происходит неосознанно, без внимания к профессиональным навыкам кандидата, и это довольно серьезная проблема. Таким мнением поделилась основатель научно-тренингового центра, международный эксперт по психологической безопасности в рабочей среде, HR-специалист Ирина Просвирякова.
При этом дискриминация бывает и осознанная: например, работодатели из сферы ретейла, услуг, продаж считают, что облик сотрудника может как-то повлиять на количество клиентов. Поэтому они с самого начала обозначают, что внешний вид потенциального кандидата принципиально важен.
"И это может быть проблемой: принимая решения на основе внешности, а не компетенций, есть риск окружить себя красивыми, но средними специалистами, что более опасно для компании", – отметила Просвирякова.
Эту проблему обязательно нужно решать, уверена эксперт. Менеджерам по персоналу стоит учиться принимать решение осознанно – отходить от внешности кандидата и оценивать профессиональные данные. А компаниям – строить среду, где людей выбирают не по весу и росту.
При этом карьерный консультант Надежда Копотева уверена, что профессии, где людям с избыточным весом стоит отказывать, действительно есть. Однако речь идет про диагноз "ожирение", а не про пару-тройку лишних килограммов.
"Вряд ли многие пойдут к фитнес-тренеру или диетологу с большим лишним весом. Прикладным специальностям (слесарям, сварщикам, спасателям, водолазам) тоже непозволительно иметь избыточные килограммы. В свою очередь, к продавцам-консультантам, сотрудникам на ресепшене в салонах красоты, медцентрах некоторые организации предъявляют высокие требования просто потому, что это политика бренда", – сказала эксперт.
Кроме того, во многих сферах важно здоровье кандидата, это заранее обсуждается на собеседовании. Если есть серьезные проблемы, значит, могут быть и частые больничные, что неудобно для рабочего процесса. В таком случае соискателю тоже могут отказать, заключила специалист.
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