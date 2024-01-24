Эксперты объяснили, почему работодатель может отказать соискателю из-за лишнего веса

Двое из десяти работодателей могут отказать потенциальному кандидату в трудоустройстве из-за лишнего веса, утверждают аналитики. Москва 24 вместе с HR-специалистами разобралась, почему некоторым компаниям так важен внешний вид соискателей.

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Экономические сложности последних лет научили работодателей бережнее относиться к персоналу, отмечают аналитики. О дискриминации по весу при трудоустройстве соискатели стали рассказывать реже: в 2019 году их количество составляло 32%, сегодня – уже 19%, показали данные опроса SuperJob.

Уточняется, что большинство работодателей нормально относятся к кандидатам с избыточным весом: 69% из них не обращают на это никакого внимания. Однако 22% компаний при прочих равных примут на должность специалиста без лишних килограммов.

Аналитики также добавляют, что чаще с дискриминацией по весу при трудоустройстве и в обществе сталкиваются те, кто считает, что их лишний вес – более 20 килограммов.

Дискриминация или норма?

Работодатели действительно иногда принимают решение, учитывая физические особенности человека: вес, рост, внешность. Зачастую это происходит неосознанно, без внимания к профессиональным навыкам кандидата, и это довольно серьезная проблема. Таким мнением поделилась основатель научно-тренингового центра, международный эксперт по психологической безопасности в рабочей среде, HR-специалист Ирина Просвирякова.



Ирина Просвирякова HR-специалист Часто люди даже не понимают, что принимают решение на основе инстинктов. Некоторым кажется, что если окружить себя красивыми, стройными, молодыми людьми, то и сам будешь чувствовать себя лучше. Плюс еще примешивается культурный код: многим с детства внушают, что встречают по одежке.

При этом дискриминация бывает и осознанная: например, работодатели из сферы ретейла, услуг, продаж считают, что облик сотрудника может как-то повлиять на количество клиентов. Поэтому они с самого начала обозначают, что внешний вид потенциального кандидата принципиально важен.

"И это может быть проблемой: принимая решения на основе внешности, а не компетенций, есть риск окружить себя красивыми, но средними специалистами, что более опасно для компании", – отметила Просвирякова.

Эту проблему обязательно нужно решать, уверена эксперт. Менеджерам по персоналу стоит учиться принимать решение осознанно – отходить от внешности кандидата и оценивать профессиональные данные. А компаниям – строить среду, где людей выбирают не по весу и росту.



Ирина Просвирякова HR-специалист Особенно сейчас, когда в бизнес активно внедряются инклюзивные программы и компании стремятся создать психологически безопасную рабочую среду. Многочисленные исследования показывают, что чем разнообразнее команда, тем она креативнее. Это улучшает результаты.

При этом карьерный консультант Надежда Копотева уверена, что профессии, где людям с избыточным весом стоит отказывать, действительно есть. Однако речь идет про диагноз "ожирение", а не про пару-тройку лишних килограммов.

"Вряд ли многие пойдут к фитнес-тренеру или диетологу с большим лишним весом. Прикладным специальностям (слесарям, сварщикам, спасателям, водолазам) тоже непозволительно иметь избыточные килограммы. В свою очередь, к продавцам-консультантам, сотрудникам на ресепшене в салонах красоты, медцентрах некоторые организации предъявляют высокие требования просто потому, что это политика бренда", – сказала эксперт.

Кроме того, во многих сферах важно здоровье кандидата, это заранее обсуждается на собеседовании. Если есть серьезные проблемы, значит, могут быть и частые больничные, что неудобно для рабочего процесса. В таком случае соискателю тоже могут отказать, заключила специалист.