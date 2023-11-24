Россиянам рассказали, о чем не следует писать в резюме

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Резюме не должно содержать банальных качеств и навыков. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на карьерного консультанта и топ-менеджера Foodpanda Анну Знаменскую.

Первое, на что она посоветовала обратить внимание, это оформление. По ее словам, резюме должно выглядеть профессионально и аккуратно с самого начала. Так, оптимальным форматом файла Знаменская назвала PDF-документ с одним шрифтом, выравниванием по левому краю и отдельной "шапкой" с указанием контактов.

Отмечается, что "шапка" состоит из фамилии и имени, названия желаемой должности, контактов (почта, телефон) и фотографии с однотонным фоном. Эксперт посоветовала избегать селфи и фото в полный рост. Кроме того, нежелательно прикреплять фото на природе или "как на документы". Также не стоит использовать слишком яркие или темные шаблоны, редкие шрифты, сложные аббревиатуры.

Знаменская объяснила, что раздел "Обо мне" должен включать 3–5 фраз о человеке как о специалисте. Описывать, по ее мнению, нужно ключевые компетенции, навыки, количество лет опыта. Можно перечислить виды реализованных проектов, решаемые задачи и профили прошлых компаний. При этом не надо использовать длинные и сложные предложения и качества вроде стрессоустойчивости и коммуникабельности, потому что они банальные, подчеркнула эксперт.

В разделе "профессиональный опыт" она посоветовала ограничиться пятью пунктами с указанием информации об обязанностях и трех-четырех ключевых достижениях. При описания опыта важно обратить внимание на краткое пояснение сферы деятельности компании, количество сотрудников и оборот.

"Используйте формулу: "сделал X, что привело к Y". Например: привлек 18 новых клиентов на обслуживание, что позволило увеличить выручку на 23%", – сказала карьерный консультант.

Подчеркивается, что не нужно в резюме упоминать название школы, тему дипломной работы, хобби и контакты прошлых работодателей. При этом отличным дополнением станут владение программным обеспечением, знание иностранных языков и награды.

Также, если соискатель претендует на работу за границей или в международных компаниях, нужно добавить ссылку на LinkedIn. Ссылки на другие социальные сети будут лишними, если на личных страницах нет профессиональной деятельности, отметила Знаменская.

Самым главным правилом специалист назвала индивидуальное составление резюме под каждую вакансию.

Ранее карьерный консультант Екатерина Савченко назвала ошибкой при смене профессии отсутствие стратегии перехода с четкими сроками. На каждый этап смены деятельности следует заложить адекватные временные рамки и не ждать быстрых результатов, объяснила она.

До этого психолог Дарья Дугенцова рассказала, что при возникновении профессионального и эмоционального выгорания необходимо взять длительный отпуск или обратиться за помощью к врачу. Кроме того, лучше всего будет полностью поменять сферу деятельности, отметила эксперт.

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